台南兩大音樂盛事 貴人散步暨城市音樂節下周熱鬧登場

台南每年最具指標性的音樂盛事，為期 4 天的貴人散步音樂節及城市音樂節兩大音樂盛典即將於下周六展開，今年為第 5 年舉辦，按照以往慣例戶外演出為免費欣賞，其餘各室內展演空間則須收費。今年 2 場音樂節共計有 102 組音樂人帶來精采演出，更特別與法國在台協會首次合作，徵選法國 DJ Sam Tiba 與 The Rodeo 二位優秀音樂人到台南進行 5 週駐村創作，並與台灣音樂家交流創作，將在 11/27 台南城市音樂節演出。

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去年因與森山市集撞期，導致市區交通大亂、人潮動彈不得。今年避開這窘境，貴人散步音樂節選在森山市集結束後的 11 / 25 ~11/28 ， 98 組海內外樂團分別以線上與實體方式參與。台南 7 個特色場館包括南美館 2 館、全美戲院、藝廊 B.B.Art 、大南門城等輪番上陣，更力邀國內外產業人士舉辦超過 8 場音樂論壇。活動期間大南門城並有免費電影播映及音樂演出，讓樂迷享受音樂現場魅力。為紓解周邊交通及參觀人潮， 27 日、 28 日也派 3 條免費接駁車安排從南美館 2 館、水交社文化園區及永華市政中心往返活動現場，民眾可多加利用。在全球音樂人深受疫情影響的 2021 年，貴人散步音樂節的報名件數不減反增，主辦單位表示因為全球音樂人急欲重新站上舞台，而且 4 年來對於台南的美好體驗，已透過城市音樂節暨貴人散步音樂節留下深刻印象。

台南城市音樂節則在 11/27 及 11/28 於河樂廣場戶外舞台演出，免費入場。金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬、新生代 R&B 唱作人李友廷、甫得金曲最佳原住民語專輯獎的樂團漂流出口、台灣阿卡貝拉樂團 - 尋人啟事、創作音樂人 HUSH 、客語創作柔美女聲柔米，及兩位法國音樂人 -DJ Sam Tiba 、 The Rodeo ，將與聽眾一同感受河畔日落的絕美時分。法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿表示，因疫情關係此次與台灣的合作難能可貴，也感謝台南市政府的支持，完成了這次的駐村計畫。他也透露明年 6 月將與南美館舉辦展覽合作，請大家拭目以待。此次遠從法國來台的兩位音樂人 Sam Tiba 和 The Rodeo 也表示，非常喜愛台南的小吃與古蹟，雖然語言不通，但能充分感受到台南人的熱情友善。

台南觀旅局局長郭貞慧表示，歡迎民眾趁著涼爽的秋意來台南逛老街、散步、吃美食，一同欣賞這音樂盛事。