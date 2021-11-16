民眾到萬華茶室消費也會變「大數據」？柯文哲：目前不會
依照防疫指揮中心日前公布，16日起開放有女陪侍的八大行業復業。而台北市萬華地區的茶室業者，有82間業者申請復業，其中44家於今（16）日起開放復業。由於上門消費的民眾，除了需要施打過疫苗外，也須透過台北通進行實聯制登記。由於日前柯文哲曾經提及台北大數據中心，有考慮授權給外界做商業使用，若現在用台北通掃描實聯制，未來在茶室消費的相關資料是否也可能變成「大數據」？對此柯文哲則表示，目前不會用到，但他認為資料治理委員會要討論這個問題。
記者丁上程／台北報導
2021-11-16 17:14:56
民進黨台北市議員吳沛憶在質詢時表示，目前有44間萬華茶室業者開始營業，並要求員工及消費者實名制登記、檢視疫苗接種卡等，只要合法營業都沒問題，但該如何落實防疫，尤其今年因為實名制未落實，導致疫調困難，接下來市府將如何稽查茶室？另外，還包括從業人員接種第二劑疫苗要達6成，市府是否掌握工作人員名冊？對此台北市副市長蔡炳坤表示，針對茶室業者相關監督問題，目前將會維持每天抽查的情況。商業處方面也補充說明，業者需自行掌握員工名冊，此外，民眾若是以台北通入場也將與1922整合。
而吳沛憶也追問，日前柯文哲曾提及，要把台北通的相關資訊結合大數據中心處理，未來在提供授權商業使用時，是否會把民眾在茶室消費的相關資訊，授權給業者使用？對此資訊局則表示，實聯制相關資訊，目前只能用於疫調相關使用，資料僅保存28天，不能做其他用途。柯文哲也表示，目前沒有相關規劃，至於大數據中心要怎麼運作，目前還有很多規範尚未確定。至於茶室相關消費資訊，柯文哲也強調目前不會使用，但他認為資料治理委員會未來應當針對該項目進行討論。