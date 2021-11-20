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疫情衝擊改變遊戲活動生態　橘子嘉年華成功帶動新風潮

▲2021東京電玩展，繼去年受到疫情影響首度改以線上方式舉辦的 TGS 2020 ONLINE之後，再度以線上方式舉辦的一屆。（圖／資料照片）
▲2021東京電玩展，繼去年受到疫情影響首度改以線上方式舉辦的 TGS 2020 ONLINE之後，再度以線上方式舉辦的一屆。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-20 14:00:00

這兩年受到疫情影響，一般大眾減少外出，遊戲就成為了人們最好打發時間的娛樂方式。不過受限於公共場所封鎖，包括美國E3展、東京電玩展、暴雪嘉年華等全球性的電玩活動幾乎全數取消，即便在疫情相對平穩的台灣，「2020台北國際電玩展」也在開展前一周宣布延期，此後台灣遊戲界近半年沒有實體記者會、玩家活動，可謂是玩家們的「黑暗時期」。

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不過，雖然線下實體活動無法舉辦，但網路線上活動卻是越來越活躍，眾多發表會移師線上直播進行。Good Smile Company、Max Factory 等日本模型公司就打破以往「模型必須實體展出」的既定概念， 2020 年 7 月 4 日舉辦的《WonHobby Gallery 2020 ONLINE》模型展覽中，就以嶄新的「線上線下並行」的模式開展。線下就是一般的模型展出，但官方在線上打造出虛擬展場，玩家透過電腦或是手機就可以進入虛擬展間欣賞最新模型，成功打破時空的限制。

▲線上線下並行的模型展WonHobby Gallery 2020 ONLINE。（圖／資料照片）
▲線上線下並行的模型展WonHobby Gallery 2020 ONLINE。（圖／資料照片）
同樣的，台灣遊戲界同樣積極尋求線上活動出路。例如遊戲橘子集團在台北電玩展停辦後，就嘗試推出「橘子線上嘉年華」，將原先要在實體電玩展上公布的活動，以線上的方式繼續和玩家互動，讓無法出門、悶壞了的玩家有了新寄託，也創下觸及上百萬人次的驚人成績。除了起初以遊戲實況進行外，在疫情趨緩後，嘉年華也將線上經驗結合線下實體活動同步推出，提供玩家「線上線下都有樂趣」的跨裝置體驗。

今年8月的橘子嘉年華更是搭上近年虛擬互動熱潮，使用以 Pixotope Monitor 以及 Ncam 等虛實整合技術的虛擬攝影棚「G Studio」，首次就找來當紅台灣 VTuber 「 杏仁咪嚕」、「貝塔虎妮」、「平平子」與「瀕臨絕種團」擔任嘉賓，推出虛實整合的嘉年華節目，吸引更多新觀眾加入，也成功打造出話題。

▲今年8月的橘子嘉年華開幕記者會使用虛擬攝影棚，並邀請VTuber「貝塔虎妮」助理主持。（圖／資料照片）
▲今年8月的橘子嘉年華開幕記者會使用虛擬攝影棚，並邀請VTuber「貝塔虎妮」助理主持。（圖／資料照片）
至於嘉年華中的最注目焦點《天堂M》、《彈射世界》等遊戲內容，由於跨多平台同步直播，讓許多玩家能因應自己的觀看習慣挑選平台，也能在各種裝置上觀看遊戲的節目內容。其中《天堂M》不僅曝光了新活動「怪物的叛亂」及「妖魔再次進攻」，舉行線上直播的「旗幟戰菁英賽第四季」更是吸引眾多玩家共襄盛舉，線上同時觀看人數突破1萬5千人。官方後續也大手筆送給全伺服器玩家「最高級變身抽卡券（嘉年華）」、「最高級魔法娃娃抽卡券（嘉年華）」等虛寶，讓玩家在結束戰鬥後可以好好試試自己的手氣，有看又有得拿。

▲旗幟戰菁英賽在8月橘子嘉年華已迎來第四季，次次都讓玩家熱血沸騰。（圖／資料照片）
▲旗幟戰菁英賽在8月橘子嘉年華已迎來第四季，次次都讓玩家熱血沸騰。（圖／資料照片）
雖然疫情的確限制了玩家的活動範圍，但或許也是企業開始加速思考「線上活動」的必要性的重要關鍵因素。即使沒有疫情，在人們逐漸習慣活動線上化的情況下，如何推出新型態的活動內容，已不僅僅是遊戲公司、而是所有企業必須思考的課題。相較於實體展與純活動訊息釋出，《天堂M》跨平台線上直播使更多玩家以更簡便的方式參與其中，也更容易串聯起玩家並且熱絡社群討論。

在經歷2020、2021大半年的疫情影響後，雖然許多遊戲公司也開始陸陸續續恢復實體活動，不過也有不少玩家已經習慣了線上的活動方式。因此如何像橘子嘉年華一樣，結合線上與線下經驗、並願意讓玩家走出家門參加活動，相信是未來各遊戲公司必須努力的方向。

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