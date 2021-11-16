東南亞網路經濟成長最快國家曝！民間貧富差距兩極化發展
《四方報》報導，網路經濟在東南亞逐漸發展，許多專家注意到「直播」、「社群平台」和「網購」等趨勢正在東南亞各國逐漸成主流，一方面經濟發展迅速，另一方面民間的貧窮人口也仍多，形成兩極化社會。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-16 18:16:16
至於東南亞諸國中，網路經濟最蓬勃發展的國家是菲律賓。根據Google、新加坡淡馬錫(Temasek)和Bain & Company於本(11)月10日聯合發布的e-Conomy SEA 2021報告，菲律賓為東南亞網路經濟成長最快速的國家，到2025年網路經濟商品總值(GMV)將可達400億美元。簡言之，菲國為此地區最快速成長的市場。
根據經濟部國貿局，到2025年，東南亞蓬勃的網路經濟將可翻倍成長至3,630億美元，超過之前預測的3,000億美元。電商、旅遊、媒體、交通及食物促進該地區數位成長，2021年線上消費成長49%，達1,740億美元，此一地區自疫期開始新增6,000萬網路用戶，主要為泰國及菲律賓。
雲端服務是民眾與企業朝向數位轉型的重要一步，也是各家評估，在未來要與疫情共存的時代下，將推升雲服務成為民眾日常生活當中，不可或缺的一部分，從工作、生活、娛樂到購物，民眾仰賴雲服務的程度正持續拉升。電子商務效應擴散，不只有利上線銷售的廠商，也會帶動更多金融科技服務產業發展，比如電子錢包、加密貨幣等。
另外，像是外送平台、叫車平台、網購平台和網路銀行等等應用程式，在東南亞也正如火如荼發展中，是相當具有潛力發展的市場。