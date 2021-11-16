花旗消金要賣！國泰金談併購 總座：有好機會就會發動
花旗銀行將出售包括台灣在內的消金業務，傳國泰金控也有興趣，今（16）日在國泰金控法說會上，雖然總經理李長庚並未直接提及花旗出售案，但對於併購議題，他強調，國泰金今（2021）年7月股東會已通過新台幣500億元的現金增資案，可以隨時動支，而且國泰金除努力追求內部自我成長之外，「也不會排除掉好機會來時發動併購」。
記者顏真真/台北報導
2021-11-16 18:45:27
花旗集團今年4月宣布退出包括台灣在內的消金市場，至今還沒公布買家，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻日前曾透露還在第二輪競標，有興趣的買家剛投標，還在了解及洽談當中，還需要一段時間。對於第二輪潛在買家有多少家？他僅說很多還是非常機密，不方便透露更多，但這時間表與預計的時間表一致，只是剛拿到第二輪競標，真的需要一段時間了解，「我覺得不是所謂延遲。」
由於外傳國泰世華銀行對花旗銀行消金業務也相當有興趣，國泰金總經理李長庚今日在法說會上也談到併購議題。他說國泰金自己本身會努力在內升成長上，透過數位轉型、營運模式改變及效率提升，將自身營運效率及營運體質變得更好，「這我們自己會做」，但他也強調「也不會排除好的機會來的時候，去發動併購」。
他還提到，今年7月股東會已經通過可隨時動支的500億元現金增資案，「我們做好準備」，也不排除任何可能，但他也強調，「也不會輕易出手為併購而併購」。
至於股利問題，壽險是否上繳獲利給金控？李長庚則說人壽獲利創歷史新高，希望考慮到股東需求，因此會盡最大努力跟主管機關溝通，對此樂觀期待。