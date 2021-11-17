58歲黃小琥享受人生　自爆人生只剩「兩億」

黃小琥2021年全新專輯《存在》已正式發行。這次專輯回歸黃小琥內心最深層及感性的一面，探尋自己與外在世界的關係。第二波主打《一年半載》，即是關於人生的無常，歌曲訴說活在當下的重要，有些事別等過了數個一年半載才回頭挽救。這次MV除了黃小琥經典歌聲加持，更邀「金鐘視帝」姚淳耀及曾入圍「金馬獎最佳女主角」的李霈瑜（大霈）擔任男女主角，堪稱是匯聚實力派的神組合。聊到這次MV，黃小琥表示：「雖然我在MV裡面只是個旁觀者，但光看劇情就覺得感同身受，很感動。」她提到正在學著讓人生不留遺憾，有什麼想說的話要把握時間適時表達出來，更搞笑說道：「人生最後只剩下『兩億』—回憶跟追憶。」鼓勵大家不要吝嗇說愛。《一年半載》昨（16日）於「黃小琥」YouTube官方頻道正式首播。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-17 01:00:00
甫推出睽違6年之久的作品《存在》，黃小琥先是以《動滋動》的活力唱跳讓人驚艷她的全新面貌；緊接著，專輯中第二波主打《一年半載》，黃小琥回歸經典抒情本色，用渾厚動人的嗓音唱出她對人生的體悟。而這首歌唱出了時間的流逝與生命的無常，黃小琥提到：「有時候唱了太多不同風格、曲風的歌，偶爾會感到迷失，但這首歌從詞到曲都讓我有種把自己交出來，也很貼近自己的感受；希望大家能學著活在當下，把握現在的每一刻，不要等來不及才後悔。」她坦承這是她這幾年來的生活哲學，除了放慢腳步享受人生，能自在獨處也珍惜身邊的每個人。
這次MV的陣容堪稱是「實力派」組合，不但邀請到「金鐘視帝」姚淳耀，也有請曾入圍「金馬最佳女主角」的大霈分別擔任男女主角。兩人在故事中飾演一對情侶，有天在經過一陣激烈爭吵後，大霈負氣地推開門決定外出冷靜，卻沒想到這一出門竟造成難以抹滅的遺憾。遭逢意外的大霈從此昏迷，姚淳耀則成為了漫無止境的守護者；然而在另一個時空，大霈彷彿被困住了，不斷在無人之境困惑著為什麼只剩自己一個人。就這樣不知怎麼地，時間一眨眼就過了數十年，兩人都已白髮蒼蒼，但老先生卻仍守護著病床上昏迷的另一半，彌補永遠都無法圓滿的缺口。MV中，黃小琥則以歌聲穿插其中，像是在感嘆著，同時也是個旁觀者靜靜看著兩人所發生的一切。
從音樂到故事，黃小琥都表示十分有感觸，過去總忙於工作的她，時常無意間就忽略了身邊的家人與朋友，而她表示，在看MV時就感動不已，自己也還在學著如何不讓人生留遺憾，有話就說，不要吝嗇說愛。黃小琥更開玩笑說：「人生要努力創造回憶，畢竟老了只剩下兩億—『回憶』跟『追憶』，有機會多陪伴身邊的家人吧。」（編輯：楊穎軒）