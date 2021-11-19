巷仔內／49條命換什麼？太魯閣事故看台鐵是差勁還是長進

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台鐵的凸槌發言除了關懷員向家屬說賠償金很高、在Line群組內不讓受傷女童的家屬發言之外，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君與委任律師陳孟秀也不止一次提到，向台鐵要資料速度很慢、內容錯誤百出，甚至石沈大海，種種行徑不禁都外界質疑台鐵說要改革的決心。
雪上加霜的是台鐵的對外回應。面對痛失親人的家屬、傷者和忿忿不平的大眾，台鐵只能吐出「對於家屬反映及表達的意見，均表示尊重⋯⋯已啟動關懷工作小組精進會議⋯⋯每週召開關懷小組工作會議⋯⋯進行檢討改善，以盡力減輕家屬及傷者們所受到的影響。」
制式的官話回應，就是台鐵給予家屬的二度傷害，而當家屬赴交通部陳情，擋在門前的層層拒馬，就是中央對他們的態度展現。受害家屬們已「哀莫大於心死」，陳孟秀說：「我們現在真的是不想再跟台鐵有任何接觸。」
交通部長王國材9月接受雜誌專訪聲稱，他四成的時間都花在台鐵上，還強調台鐵改革不做不行，人命關天；而台鐵新任局長杜微接受專訪時也洋洋灑灑提到「要建置安全管理系統（SMS）」「要改變台鐵的文化⋯⋯安全仍是第一要務」。
但家屬、社會看到的，是三催四請才召開懇談會的王國材，還有直至11月對外說明只有「檢討改善，減輕家屬、傷者影響」的台鐵，在官網上欺騙社會「已藉由和解協議書與家屬達成和解」，更強調家屬事後不能向台鐵和工程端提告。
實打實的「官僚台鐵」，與沒換位子先換腦袋的交通部長。
台鐵和交通部應自知，0402太魯閣事故之所以發生，是由上而下的歷史性、結構性、政策性、法律性問題，每個單位都應該承擔起「加害者」的角色，與其希望藉由與家屬和解逃避訴訟可能，不如先從好好向家屬說明、道歉開始做起，否則就算改善部分運輸安全、付了千萬賠償金，國人對台鐵也是信心全失。