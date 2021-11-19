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巷仔內／49條命換什麼？太魯閣事故看台鐵是差勁還是長進

▲台鐵因長年的政策方向甚至是政治問題，不斷累積大大小小的問題，後果就是0402太魯閣事故喪生的49條人命。（示意圖／NOWnes資料照）
▲台鐵因長年的政策方向甚至是政治問題，不斷累積大大小小的問題，後果就是0402太魯閣事故喪生的49條人命。（示意圖／NOWnes資料照）

記者黃仁杰／特稿

2021-11-19 17:15:00｜2021-11-19 17:57:20

台鐵因長年的政策方向甚至是政治問題，不斷累積大大小小的問題，導致各界所說的台鐵「沈痾」，後果就是0402太魯閣事故喪生的49條人命，但從事故發生至今，除了前交通部長林佳龍因此事件下台，在社會大眾的眼中，並沒有任何一個人被究責，就算台鐵副局長被記了大過，也無助於任何運輸安全、監理通報等營運問題。

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當然就實際改善面，台鐵的確有實際作為，包含重新設置並執行工地安全規範、建立緊急通報機制1933專線，但在與家屬的溝通往來、處理態度上，卻持續「狀況外」。

台鐵的凸槌發言除了關懷員向家屬說賠償金很高、在Line群組內不讓受傷女童的家屬發言之外，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君與委任律師陳孟秀也不止一次提到，向台鐵要資料速度很慢、內容錯誤百出，甚至石沈大海，種種行徑不禁都外界質疑台鐵說要改革的決心。

▲下午約3點左右，上百名罹難者家屬在宗教團體、當地志工的陪同下揮舞超過20面招魂幡，哭喊著已逝親友的名字。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.03）
▲面對痛失親人的家屬、傷者和忿忿不平的大眾，台鐵只能吐出官僚式回應。圖為事故現場第二天的招魂儀式。（圖／NOWnews資料照）
雪上加霜的是台鐵的對外回應。面對痛失親人的家屬、傷者和忿忿不平的大眾，台鐵只能吐出「對於家屬反映及表達的意見，均表示尊重⋯⋯已啟動關懷工作小組精進會議⋯⋯每週召開關懷小組工作會議⋯⋯進行檢討改善，以盡力減輕家屬及傷者們所受到的影響。」

制式的官話回應，就是台鐵給予家屬的二度傷害，而當家屬赴交通部陳情，擋在門前的層層拒馬，就是中央對他們的態度展現。受害家屬們已「哀莫大於心死」，陳孟秀說：「我們現在真的是不想再跟台鐵有任何接觸。」

交通部長王國材9月接受雜誌專訪聲稱，他四成的時間都花在台鐵上，還強調台鐵改革不做不行，人命關天；而台鐵新任局長杜微接受專訪時也洋洋灑灑提到「要建置安全管理系統（SMS）」「要改變台鐵的文化⋯⋯安全仍是第一要務」。

▲交通部次長王國材。（圖／記者陳明安攝,2021.04.08）
▲交通部長王國材9月接受雜誌專訪聲稱自己「四成的時間都花在台鐵上」、「台鐵改革不做不行，人命關天」。（圖／NOWnews資料照）
但家屬、社會看到的，是三催四請才召開懇談會的王國材，還有直至11月對外說明只有「檢討改善，減輕家屬、傷者影響」的台鐵，在官網上欺騙社會「已藉由和解協議書與家屬達成和解」，更強調家屬事後不能向台鐵和工程端提告。

實打實的「官僚台鐵」，與沒換位子先換腦袋的交通部長。

台鐵和交通部應自知，0402太魯閣事故之所以發生，是由上而下的歷史性、結構性、政策性、法律性問題，每個單位都應該承擔起「加害者」的角色，與其希望藉由與家屬和解逃避訴訟可能，不如先從好好向家屬說明、道歉開始做起，否則就算改善部分運輸安全、付了千萬賠償金，國人對台鐵也是信心全失。

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