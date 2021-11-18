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巷仔內／F-16V作戰隊成軍　空軍應繼續爭取F-35戰機

▲針對當前中國大陸軍事威脅，美智庫蘭德公司曾建議台灣因應選項包括汰除現有全部戰機，購置57架F-35B垂直起降戰機。（圖／美國海軍陸戰隊）
▲針對當前中國大陸軍事威脅，美智庫蘭德公司曾建議台灣因應選項包括汰除現有全部戰機，購置57架F-35B垂直起降戰機。（圖／美國海軍陸戰隊）

記者呂炯昌／特稿

2021-11-18 12:13:25

受到疫情拖延，空軍首支F-16V戰機作戰隊今（18）日終於在空軍嘉義聯隊舉行接裝典禮，成為全球第一個F-16V戰鬥機聯隊。F-16Ａ/B型戰機升級成F-16V大幅提升作戰性能，也為不斷遭受共機擾台的我國提升自我防衛信心，但是F-16V只能算是過渡方案，空軍仍需要積極跟美方爭取F-35B戰機。

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共軍若鐵了心要犯台，為了奪取台海制空權，必定會在第一波攻擊時出動轟炸機，或是用飛彈與多管火箭破壞台灣空軍基地的跑道與導航設施。儘管軍方不斷強化機場跑道修復能力、演練戰機戰備道起降，但是在跑道修復與戰備道整備空檔，空軍戰機無法升空將無法提供友軍火力支援。

為確保共軍對台發動第一波攻擊後仍保有反擊能力，早在馬英九政府執政期間，空軍就宣布下一代戰機希望能符合短場／垂直起降、視距外攻擊與雷達匿蹤等條件，目前國際軍火市場上僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B隱形戰機符合條件。

2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機，引發各界關注。不過，美國至今不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機，主因是為了避免得罪中國，同時防止隱形戰機的機密技術外流，且我國並非「聯合打擊機」（JSF）計畫的參與國，短期內不可能宣布售台F-35B戰機。依據目前F-35訂單，美國若宣布出售F-35B戰機，最快也要等到2030年之後才能獲得。

為了改善空軍戰機老舊問題，美國歐巴馬政府先是同意我國升級F-16戰機，出售66架F-16V戰機，川普政府再宣布軍售66架F-16V Block70戰機。新購的F-16V雖然採用部分能夠吸收雷達反射波的機身塗料，但是雷達反射截面積 (RCS)仍不如F-35隱形戰機優異，且F-16V仍不具備短場／垂直起降能力，因此空軍表示仍會向美國爭取出售F-35戰機。

隨著中國殲20與殲31等隱形戰機服役，兩岸空軍軍力持續失衡，隨著中美競爭態勢成形，台灣成為美國抗中棋子，依據我國爭取F-16戰機美國等了12年才同意出售經驗，隨著F-35訂單消化完畢，美國為了確保生產線有可能循出售F-16戰機模式，同意售台F-35戰機協助台灣抗中。

由洛克希德馬丁公司研發的F-35戰機分為三個型號，F-35A為空軍使用型，用來取代F-16、A-10攻擊機等；F-35B具備短場/垂直起降能力，機上裝置的兩級對轉升力風扇提供垂直升力，美國海軍陸戰隊用來取代AV-8B攻擊機；F-35C為海軍艦載起降型，將逐步取代F/A-18大黃蜂戰機。

不過，根據美軍操作F-35經驗，每年操作與維持一架F-35A的成本約為800萬美元（約2.2億台幣），平均每小時成本高達3萬美金(約83萬台幣)，目前空軍三款主力戰機中以幻象2000操作成本最接近。國軍若要接收機身結構更為複雜的F-35B，操作與維護成本恐怕也不會低到哪裡去，要養如此高貴戰機維持空軍戰力的同時，恐怕必須裁減部分戰機聯隊，並提高國防預算因應。

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