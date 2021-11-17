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北部泡湯只會跑北投？網推「這5地」便宜好泡：玩超爽！

▲北部泡湯只知道跑北投？網友推薦這5個地點：玩超爽！（圖／記者陳致宇攝）
▲北部泡湯只知道跑北投？網友推薦這5個地點：玩超爽！（圖／記者陳致宇攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 10:33:32

天氣逐漸入冬後空氣總是又濕又冷，這時若能泡進暖和舒適的溫泉水中，那將是多麼幸福的一件事。就有名台北網友突發奇想自己一個人泡溫泉，可腦袋中除了北投外沒有第二個選項，於是發文求助，而旅遊經驗豐富的內行網友則提出以下5個地點，引起熱議。

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原PO於PTT上發文，說明近期在社交平台上看到許多朋友都去泡湯，於是起心動念想自己或與女朋友來趟溫泉之旅，順便消除平日工作積累的疲憊，而自己上一次是與女友在北投泡湯，這次跟同事討論下來推薦的地點仍是北投，「台北的溫泉難道只有北投而已嗎？」

▲原PO想來趟放鬆身心的溫泉之旅，詢問北部還有哪些可以泡湯的地點。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO想來趟放鬆身心的溫泉之旅，詢問北部還有哪些可以泡湯的地點。（示意圖／Shutterstock）

從網友的推薦中整理出北部泡湯5大地點，分別是台北的陽明山，新北的金山、烏來、三峽及宜蘭礁溪「陽明山有個馬槽花藝村還不錯」、「馬槽的大眾裸湯真的很爽又便宜，推爆」、「可以去宜蘭礁溪啊科科」、「喜歡去烏來泡，但是進去那條路真的遠」、「推薦金山」、「金山的內行，海底溫泉讚」、「三峽大板根」。  

可依交通便利性來說，網友們認為北投仍是CP值最高的地方「沒車最方便就北投」、「北投最方便啊，去烏來體感超遠的」、「北投泡很方便啊，很適合輕旅行，不用一直搭車」。 （編輯：李惠婷） 

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