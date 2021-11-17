拜習會後中媒連報「美不支持台獨」　拜登：讓它自己決定

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拜登16日前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時，被媒體問到拜習會上在台灣議題是否有取得進展，拜登表示，「我們非常明確表示支持《台灣法案》（Taiwan Act），它是獨立的，它自己做決定。」拜登沒有明確解釋「它」（it）指的是什麼。
不過拜登事後再度接受媒體訪問時，澄清「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們照著《台灣法案》的要求去做，這也是我們正在做的，讓他們自己決定。」
《彭博社》報導指出，拜登所提到的「台灣法」，應該是1979年的「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），該法要求美國協助台灣自我防衛。
報導指出，拜登在會談中當面提醒習近平，他曾以參議員身份投票支持台灣自衛。同樣與會的美國白宮國家安全顧問蘇利文在會後透露，雙方領導人「在台灣問題上花了很多時間」。
在拜習會結束的第一時間，「拜登重申不支持台獨」一詞迅速登上微博、百度等社群網站熱搜。中國官媒《新華社》也報導，拜登表示「我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』，希望台海地區保持和平穩定。」
不過在拜習會之後，白宮發布的新聞稿顯示，拜登在台灣議題上強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，強烈反對單方面改變現狀、或削弱海峽兩岸和平與穩定。
《德國之聲》中文網引述澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析指出，拜登的發言留下剛好足夠的模糊空間，讓習近平得以做「創造性的詮釋」。宋文笛認為，拜登將台灣議題與新疆、香港和其他人權問題區隔看待，並在「一中政策」留下模糊性，可以被視為容許習近平在中國國內操作的一種方式，但美國實際上並未做出任何讓步。