國際透明組織公布全球國防廉潔指數 台灣「全亞洲第一」
國際透明組織(TI)國防安全計劃小組，針對2020年間，全世界的政府國防廉潔指數（Government Defense Anti-Corruption Index, 簡稱GDI），被評鑑國家數86國中，滿分100分、我國得分70分，與德國並列全球第六名，也是亞洲國家中唯一擠進全球前十名者。
記者丁上程／台北報導
2021-11-17 10:51:19
針對政府國防廉潔指數，國際透明組織將等級分配為A到F共6級。唯一進入A級的國家是紐西蘭；我國與英國、挪威、比利時、荷蘭、德國、瑞士、和拉脫維亞八國被歸類為B級，屬低度風險的國家；這也是我國連續第三次（2013、2015）被評比為低度風險的國家。
對此國防部方面也發表聲明，表示我國三度獲得「B」等級（低度貪腐風險）的優異評價，代表國軍的廉潔度，持續受到國際肯定。國防部指出，評鑑期間歷經「漫長的評鑑流程」及「問卷題項調整（增加212題）」等變革，大幅增加評鑑整備的困難度與複雜度，如英國原為上屆A級國家降為B等級，日本、新加坡原為B級亦降至C級，我國能夠穩定維持在B等級，可見國軍長期穩定的透明施政符合國際廉政價值。
國防部表示，111年「政府國防廉潔指數」將邁入第4次評鑑時期，將積極精進國防廉政工作，營造與國際接軌的良善廉能治理環境，在國人信賴國防政策，肯定國軍維繫國家安全的努力下，持續獲得國際社會的肯定。