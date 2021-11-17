聽說「錢櫃有人確診」？前夜店老闆散布假消息罰10萬確定
前夜店老闆何錦題去（2020）年將「錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎」的二手訊息發布臉書，成為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第一個被起訴者。儘管何男強調他有查證，認為「這不是很嚴重的事」，高等法院今（17）日仍將他判罰10萬元，得易服勞役，不可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-17 11:15:38
去年3月初疫情敏感時期，何男因聽聞江姓友人轉述錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，隔日晚間在臉書PO文「sogo……錢櫃 聽說有人確診……好兄弟們 盡量避免安全第一」等言論，因何男臉書好友多達1156人，消息迅速傳開，有客人更直接向錢櫃員工秀出何男臉書截圖，錢櫃因此報案。
台北地院審理時，何男否認犯行，強調貼文沒有公開，但法官傳喚江姓友人出庭作證。江證稱，當時有女性友人提醒，她們姊妹及友人去錢櫃唱歌，其中有人發燒，要他小心一點，但沒說有人確診；去年3月6日傍晚，他在住處樓下遇到何男，因當下疫情很嚴重，所以兩人聊天時是怕會不會有確診情形。一審依據證詞、截圖等，判處罰金30萬元，二審改判罰金10萬元確定。
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