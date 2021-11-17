陳時中與企業餐敘引爭議 林伯豐：正常交流界線各自判斷
衛福部長陳時中被爆沒戴口罩與正崴集團董事長郭台強、美魔女陳曉蓁等人餐敘歡唱，引發爭議，這是否也會影響企業與政府官員交流？未來企業要找官員會不會更麻煩？對此，三三企業交流會理事長、也是工商協會理事長林伯豐今（17）日表示，正常交流是應該的，只是正常交流的觀念到哪裡，這要各自判斷、正確來做。
記者顏真真/台北報導
2021-11-17 11:32:08
日前網路瘋傳衛福部長陳時中在餐會「脫罩」嗨唱影片，儘管陳時中緊急澄清，拍攝日期是去年6月，仍被質疑脫罩未維持社交距離，而且疑有女陪侍與會，根據陳時中的說法，該餐會地點不是招待所，也非萬華酒家，是與正崴集團董事長郭台強等在場多數人都是第一次見面。
不過，這段影片也被爆出餐敘成員之一前1111人力銀行執行長陳曉蓁遭起底是大陸福建平潭招商局副局長，行政院長蘇貞昌則強調只要符合防疫規範，照常能吃飯、唱歌，至於席間是不是有中國官員，就由主管單位依法查辦。而對於與陳時中餐敘爭議，郭台強日前也回應不想模糊焦點，他跟陳時中不熟，只是平常朋友聚餐偶遇，希望大家別聯想太多。
在企業與政府官員餐敘引發爭議之後，是否影響企業與政府官員的溝通交流？未來找官員會不會更麻煩？林伯豐今日在三三會11月例會受訪時表示，正常交流是應該的，正常交流的觀念到哪，這是要各自判斷正確來做。