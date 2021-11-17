春節檢疫7+7方案　學者：疫苗加篩檢可防隱性個案

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陳秀熙表示，台灣2劑疫苗施打率達41%，已追上全球平均，但施打2劑疫苗，仍可能出現突破性感染；觀察台灣8月6日至11月2日的境外移入確診個案，施打嬌生疫苗突破性感染比率最高（1.24%），其次是科興疫苗（0.81%），因此仍須加強防疫，避免後續傳染。
中央流行疫情指揮中心近期提出3種春節入境檢疫方案，若同住家人未施打2劑疫苗滿14天，採14+0方案（防疫旅館檢疫14天）；若同住家人施打2劑疫苗滿14天，但入境者尚未施打2劑疫苗滿14天，則採10+4方案（防疫旅館檢疫10天、居家檢疫4天）；當同住家人及入境者均施打2劑疫苗滿14天，才可選擇7+7方案（集中檢疫所或防疫旅館檢疫7天、居家檢疫7天）。
台大公衛學者任小萱提到，根據國外研究證實，接種疫苗者可降低30%家戶感染風險，如同住家人施打疫苗，也可降低34%感染風險且康復較快；以統計模型推估，如採14+0方案，高風險國家入境者仍可能產生隱性感染個案，但10+4方案或7+7方案則無隱性個案產生。
陳秀熙指出，7+7方案可兼顧春節返鄉與家人共處且避免突破性感染產生後續傳染；從國外研究發現，確診者起初病毒量一樣，但打過疫苗者病毒量下降速度較快，施打疫苗者第7天病毒量約等於未施打疫苗者第10天病毒量，因此7+7方案的檢疫所或防疫旅館時間可由10天降為7天。
陳秀熙也表示，施打疫苗能有效降低家戶感染風險，即使有突破性感染，病毒量下降速度也較快，因此僅開放入境者和同住家人皆接種2劑疫苗滿14天時，才能採用7+7方案；但7+7方案的入境者和同住家人仍須搭配PCR檢測或家用快篩，以防突破性感染時及早找出高病毒量的高風險感染者，並即時匡列接觸者，避免造成破口。（編輯：張芷瑄）1101117