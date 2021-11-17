表態4大公投案！林伯豐贊成綁大選、籲立法監督政府執行
4大公投案將於12月18日進行投票，議題包括重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬進口及公投綁大選，三三企業交流會、也是工商協進會理事長林伯豐今（17）日也針對公投案表態。他強調，「公投是民主國家民意的表現，政府應該接受民意的測驗」，而且公投過後政府的執行，也應該立法來執行，他也贊成公投綁大選，可節省成本，而藻礁保護及天然氣三接站更攸關能源政策，為解決排碳問題，能源政策必需重新檢討。
記者顏真真/台北報導
2021-11-17 11:58:53
關於公投4大案，林伯豐表示藻礁保護及天然氣三接站關係到能源政策，天然氣價格一直在漲，產業界很擔心台灣缺電和電價上揚的問題，能源政策應該重新檢討，核四能不能用是一回事，核電現在全世界都在用，排碳也是個問題，政府應該檢討能源政策，將核能發電列為電力選項之一，「沒有缺電最重要，不管什麼電」。
至於萊豬要不要禁止進口？林伯豐認為萊豬不能說是美豬，以美國來講，萊豬也不到5%，他覺得萊豬議題應該用科學依據來看，「只要不符合人民健康的因素都要排除」。
對於公投日要不要綁大選？林伯豐說舉辦一次選舉要花多少錢？舉辦一次公投又要花多少錢？合併選舉日節省國家經費是必然的，以人員管理及成本預算來看，要做就合併來做。