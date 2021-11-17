棒球／伍鐸愛鞋成痴　收藏至少30雙喬丹鞋組「鞋牆」

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專訪時透過謝章瑞協助，當伍鐸談起Jordan系列鞋款，臉上充滿笑意，這位在中華職棒打滾7年的沙場老將，內心一樣住著喜愛球鞋文化的大男孩。
「從以前對各式鞋款非常著迷，平時也有收集鞋子的習慣，以Air Jordan來說，11代無疑是最有人氣的，我蠻喜歡11代的低筒鞋款，此外1代也是我的菜，因為造型經典且有著不同的配色，5代更是我最鍾情的系列，無論配色、舒適度都是最適合我的。」伍鐸說道。
伍鐸興奮地拿出照片展示他在家中的收藏，照片中球鞋至少2、30雙，甚至還有各種經典鞋款組成的「鞋牆」放在她專屬的衣帽間內，這樣的收藏是每個球鞋愛好者的夢想。
▲味全龍洋將伍鐸家中衣帽間收藏大量Air Jordan球鞋。（圖／伍鐸提供）
除了伍鐸，中華職棒還有許多球員也是「大鞋頭」。伍鐸就透露，味全隊友朱祥麟是120%的「Jordan控」，不只常常穿著限量的Jordan球鞋，全身上下從衣服、褲子甚至帽子都是Jordan的，此外陳品捷因為有Nike贊助，每次總是可以看到他第一時間就穿上全新、限量的Jordan球鞋。而球鞋也是伍鐸和隊友交流的媒介，會一起討論、交流新的資訊，讓團隊更加緊密。
然而之所以和Jordan球鞋結緣，伍鐸也興奮地談起籃球大帝Michael Jordan。他說：「在美國大家都會崇拜Michael Jordan在場上的神格特質，並崇拜這樣的神級運動員。當我開始進入職業殿堂後，也會試著研究這些選手在最高等級殿堂時面對壓力的做法，發現這些選手最大的秘訣就是每天很認真地做例行公事，簡單的做法卻是他們可以成功的秘訣。」
另外日前伍鐸的小兒子「Jordan」剛滿1歲，被問及是否當初替小兒子取名時，也有致敬籃球大帝Michael Jordan的意味？他只笑說剛好和老婆2人一起挑到「Jordan」這個名字，也很榮幸能跟這樣傳奇的運動員同名，對於孩子的未來當然有期待，但主要還是老婆非常認同這個名字。