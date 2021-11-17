名家論壇》吳崑玉／掄棒毆人又砸車　為何治安淪為空談？

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首先，我們崇尚法治，但有時尊重法律過了頭。法律禁止人民私刑私鬥，將所有武力使用歸於警察獨有。所以我們雖有「正當防衛」的法條，但法官判決時經常引用「防衛過當」判決反抗暴力者徒刑，令許多人在危機當下，不知該如何反應?扣應警察到場，卻又有種種法令限制警察行使權力，使警方寧可大事化小，息事寧人，少給自己找麻煩。令公眾不斷質疑，我們的司法和警察，到底是在保護好人?還是在保護壞人?
以這次惡少打人案例來講，假設被打的人想還手，一對三唯一的辦法，是用最快速度打倒一個，再打殘一個，才頂得住最後一個。即使武術高手，也無法在短短幾分之一秒內，掌握出手分寸，只能全力以赴。所以汐止那個噴辣椒水的騎士是對的，衝上去補噴，也是鎮住對方使其喪失行動力之所必要。打電話叫警察?人家棒子都出來了，等警察三分鐘後到，人可能已經被打掛了。
之前就有個陸戰隊員把侵入家裡的小偷打掛案例，結果被判刑。也有朋友被攻擊還手，一拳把對方脾臟打爆，結果被移送。我們的法律，對於反擊侵入民宅私領域的人，比照奧運規則要求點到為止，根本莫明其妙。先出手的人立場上應是絕對錯誤，自行負責，但法院反而常以傷亡狀況來決定刑責。這是對有能力保護自己與家人者的懲罰，進而縱容了施暴者的囂張。
真實的社會狀況是，法律與警力有其嚴格邊界和資源限制，永遠不可能涵蓋到社會的每個細微角落。這些角落就只能由個人自衛和黑道照顧來填補，政府力量愈薄弱的地方，黑幫勢力就愈龐大。如果不想讓黑幫坐大，便應增強正當防衛的空間。
以前在南部跑選舉，自然恩怨甚多。有人放話要來抄文宣辦公室，有人打電話來要我小心點，還有光頭(殺人或管訓出來的)直接來公司找碴。這些江湖人士都很有技巧，他們會辯稱叫我小心點是在關心我的身體健康，報警沒屁用，告也告不成，只能自行應付。所以我每天穿著野戰褲和鐵頭軍靴出入，車上放著鋁棒和7號鐵桿，把自己打扮成另一個流氓，這樣才「唬」得過去。
其實，台灣底層社會九成都是用「唬」的，真動手的機率不多。大度山上那些景觀咖啡廳，幾乎家家去請塊標哥屬名的匾額或中堂來掛著，晚上小混混們喝酒鬧事，抬頭一看，這家店是誰罩的?酒就醒了。也曾有台灣大哥跑路去對岸，成天吹牛自己武士刀砍人事蹟，某日陪他的大陸小弟受不了了，一進門背包往桌上一扔，鏘的一聲拉開一看，AK-74，大哥從此也就不敢太大哥了。
所以，要改善治安問題，光靠首長震怒和加強臨檢是沒用的，還是得殺雞警猴，抄光堂口，斷其金脈，鎮住其他人。臨檢查到瑪莎拉蒂車內有大筆現鈔和鋁棒，警方又能怎樣?現在最囂張的惡少，背後靠的不是線上賭博就是販賣毒品，其次是暴力討債，不把這些組織犯罪刨根清除，改善治安根本就是空談。
其次，法律上應該界定，先動手的或是闖進民宅、辦公室逞凶的，打死無罪也不賠，賦予民眾正當防衛的絕對權利。前些日子美國德州，三個人闖進民宅想搶劫，被主人開槍打得兩死一重傷，主人無罪開釋。自衛權利是靠黑幫照顧以外，唯一一條填補法律與警力隙縫的辦法。我們不鼓勵民間鬥毆私刑，但不能不讓自衛者有足夠的空間，也該容許人們自購辣椒水、鎮暴槍等非致命性武器，至少能在第一時間頂住亂入或恐嚇的惡徒。
最後，政治體系還是得與黑幫劃清界線。法律上，無法限制洗心革面從良的人參選，但至少政黨應負起責任，不該提名現在仍在道上攪和的人士，也不應讓其擔任黨政要職，更不應讓他們有權力或有機會把警察局長叫來辦公室痛罵羞辱。警察在一線免不了跟各方打交道，但與黑道兄弟或商界富豪過從過密，甚至牽扯人情而縱放掩護，只會讓小弟們更加囂張，最後無法控制。
以往，台灣地方兄弟掛多少還有點規矩，現在卻愈來愈不成體統。多年前彰化某位政界大老的爸爸，天性好賭，警察一抄賭場，八、九十歲的老人家身手矯健跳窗逃跑，警察叫他別跑，怕他摔到，他卻回說：「你是官兵，我是強盜，官兵抓強盜，強盜就該跑，這是天經地義。」最後只好帶回警局，請家人領回。現在呢？人都打到躺在地上，警察還能說他們不是現行犯；警察家的車被打到千瘡百孔，居然不敢吭聲。官兵居然被強盜壓得不敢喘大氣，黑白顛倒，主客易位，這才是整個社會的亂源。
法律與社會永遠存在力有未逮的隙縫，所以黑道永遠不會消滅，這是人類社會的現實缺陷。但是，政府必須把黑道勢力壓制在一個極低度範圍之內，否則必然天下大亂。在政府力有未逮的角落或時間差，就讓人們有足夠的自衛能力，警告惡少們不要太囂張，也許更能遏制這些無端生事案件頻繁出現。
話說回來，看到掄棒子想貓人的人轉瞬間淚流滿面，真的很療癒。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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