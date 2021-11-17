NBA／被籃網球迷喊MVP　柯瑞賽後和KD擁抱

勇士今(17)日作客出戰籃網，Stephen Curry全場飆進9顆三分球、轟下全場最高37分，讓紐約球迷也瘋狂，在主隊一哥Kevin Durant面前大喊Curry是MVP，賽後Curry笑說有些奇怪。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-17 13:10:14
Curry今天三分球14投9中，是本季第3次出現單場9顆三分球，其他NBA球員只有籃網後衛Patty Mills出現1次過，此外，Curry本季至今已經投進76顆三分球，領跑全聯盟，比第2的國王後衛Buddy Hield還要多出16顆。
Curry如此高效表現也帶動勇士在第三節把比賽打進垃圾時間，最終以117:99擊敗籃網，賽後被問到，比賽期間主場球迷給予他MVP的喊聲，Curry笑說，「這絕對很奇怪，但對我們來說很有趣，很感激他們的支持。」
Curry目前場均28.7分、6.3籃板、6.6助攻，三項命中率高達54.6、40.6、95.7%達成180俱樂部標準，有望自2015-16賽季後再次達陣。
Curry賽後也和昔日隊友KD擁抱寒暄，KD表示，希望籃網也能盡快達到勇士現在的水平，並稱讚Curry就算在無球狀態也能做非常多的事情，幫助球隊，大家必須要尊重這點。勇士目前以12勝2負高區聯盟榜首。