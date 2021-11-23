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天冷就想泡湯！網激推5家溫泉酒店　配國旅券免費泡最爽

▲日月潭馥麗溫泉大飯店」，泉質屬碳酸氫鹽泉也是俗稱的美人湯，有助舒緩疲憊的身心。（圖／業者提供）
▲日月潭馥麗溫泉大飯店」，泉質屬碳酸氫鹽泉也是俗稱的美人湯，有助舒緩疲憊的身心。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-23 07:30:00

天氣越來越冷，不少民眾都想去溫泉酒店泡湯放鬆，KLOOK精選全台5間輕奢溫泉體驗，發現只要使用國旅券折抵1000元，民眾再付「銅板價」甚至0元無需額外費用，就能享受暖呼呼的溫泉。

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人文品味藝術兼具 - 礁溪寒沐酒店

「礁溪寒沐酒店」主打碳酸氫鈉美人湯，泡完皮膚滑嫩，還有戶外溫泉游泳池，民眾可以享受渡假氛圍，裡頭還有SPA水柱按摩以及迷你滑水道等設施，目前單人特價549元，使用國旅券預訂大眾湯，雙人同行只要再付98元就能成行。

▲「礁溪寒沐酒店」主打碳酸氫鈉美人湯。（圖／業者提供）
▲「礁溪寒沐酒店」主打碳酸氫鈉美人湯。（圖／業者提供）
半露天日式景觀湯屋 -  日月潭馥麗溫泉大飯店

位於南投日月潭旁的「日月潭馥麗溫泉大飯店」，泉質屬碳酸氫鹽泉也是俗稱的美人湯，有助舒緩疲憊的身心，2小時的雙人湯屋體驗，目前優惠價為1000元，使用國旅券折抵後，等於0元享受絕佳的泡湯體驗。

日式原汁原味 - 日勝生加賀屋國際溫泉飯店

位於北投的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」旅客可以在開闊的室內溫泉池眺望自然山景，一邊享受北投獨特的白磺泉，白磺泉屬弱酸性硫磺鹽泉，有助於舒緩疲勞，大眾池單人優惠價也正好為1000元，使用國旅券折抵，也是0元成行。

▲北投的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」旅客可以在開闊的室內溫泉池眺望自然山景，一邊享受北投獨特的白磺泉。（圖／業者提供）▲
▲北投的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」旅客可以在開闊的室內溫泉池眺望自然山景，一邊享受北投獨特的白磺泉。（圖／業者提供）▲
聞名遐邇的泥漿溫泉 - 台南關子嶺泥漿溫泉

關子嶺泥漿溫泉是全台少見的泥漿溫泉，由地層的石縫中流出，帶有微小泥粒，所以又有黑色溫泉的稱號，與日本鹿兒島、義大利西西里島同屬世界稀有的泥漿溫泉；在KLOOK使用國旅券預訂雙人湯屋不分平假日都免費用。

遠離塵囂 - 金山八煙溫泉

四面環山的「八煙溫泉會館」，就座落於陽金公路5.1公里處，地理位置方便，非常適合遊玩陽明山、金山後前往，這裡的湯泉屬中性的碳酸氫鈉泉，又稱為美人湯，內含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等成分，目前優惠價1099元，使用國旅券預訂90分鐘雙人湯屋含下午茶，只要再付99元，就能擁有靜謐的午後時光。

▲四面環山的「八煙溫泉會館」，就座落於陽金公路5.1公里處，屬中性的碳酸氫鈉泉。（圖／業者提供）
▲四面環山的「八煙溫泉會館」，就座落於陽金公路5.1公里處，屬中性的碳酸氫鈉泉。（圖／業者提供）
除了使用國旅券消費可以折抵外，KLOOK也再加送千元旅遊金，以及全台溫泉限時4折起，希望搶攻寒冬旅遊商機。

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