艋舺大拜拜將登場　林昶佐：萬華走出疫情、綻放光芒

一年一度的萬華盛事「艋舺大拜拜」即將展開，在地的無黨籍立委林昶佐今（17）日出席艋舺青山宮舉辦的「尊王平安祭典活動記者會」，他表示，今年自疫情發生以來，周邊各里都受到不小的衝擊，他也和里長們合作處理不少病患後送及防疫的工作，如今萬華走出疫情的陰影，一起迎接重要的慶典，一起帶動萬華的振興，讓人非常感動。林昶佐也提到，這一年來，艋舺青山宮廟方配合市府規定，做了不少時間、場地、交通和噪音的調整與規劃，他也會協助相關部門協調，讓傳統祭典和都會生活共存共榮，也歡迎大家一起在這段期間來振興萬華。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-17 13:37:21
今早記者會除了林昶佐以外，嘉義縣長翁章梁、台北市議員吳沛憶、劉耀仁、郭昭巖、林瑞圖、台北市民政局副局長吳坤宏、萬華區區長詹天保、艋舺青山宮主委黃清源、文化總會副秘書長李厚慶等都出席與會。艋舺青山宮宣布將捐贈「靈安尊王2號救護車」給嘉義縣政府，回饋鄉里。此外，對於去年遶境時間過長、噪音影響民眾生活等問題，艋舺青山宮也指出，今年與北市府討論後，將採取5項睦鄰措施：一、活動需於午夜12時前結束；二、夜間10時後不再施放鞭炮；三、遵守防疫相關規定；四、紅壇、舞台設置位置需依相關法規申請；五、紅壇、舞台於會勘後始得設置等。
林昶佐致詞時表示，過去這一年來，青山宮廟方團隊配合台北市府相關單位的規定，努力的進行包括活動時間、場地、交通、噪音的調整與規劃，希望能讓青山祭這個歷史悠久的傳統祭典能與現代都會生活共存共榮，真的是辛苦了。他也會協助與相關部門的協調，希望所有的友宮以及各地來參加的朋友都一起配合相關規定。
林昶佐說，同時，這幾年來也有年輕的團隊希望以音樂、展覽、市集等多元的方式，來為青山王誕辰暖身，今年一樣由文總來策劃「萬華大鬧熱」一系列的精彩豐富活動，真的很感謝，也非常期待。
林昶佐也感性地說，尤其活動周邊的菜園里、青山里和富民里，是受到疫情影響最嚴峻的區域，想到和這裡的里長、夥伴們從5月疫情爆發以來，合作處理許多緊急確診病患案件以及防疫的工作，籠罩在焦慮的陰影中好幾個禮拜，今天能夠一起走到振興的階段，看到這麼多熱鬧的活動即將上演，相信大家都跟他一樣感動。林昶佐強調，藉由艋舺大拜拜、萬華大鬧熱，萬華一定可以重新綻放最亮眼的光芒。