583間集檢所「春節專案」預訂成功！符合此條件者可退費
春節將至，中央流行疫情指揮中心在今（17）日上午10時開放民眾預約防疫旅館、集中檢疫所，衛福部醫服會表示，符合「7+7」條件者，可在修改訂房日期後申請退費，收費將比照春節專案改為住7天，每天2000元。指揮中心發言人莊人祥指出，截至今日下午13時止，12月14日至12月31日期間，集中檢疫所訂房成功有583間，整體量能有7200間。
編輯中心／綜合報導
2021-11-17 14:50:28
指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會上表示，集中檢疫所自今年6月27日至12月31日開放入境旅客自費入住訂房，檢疫14天每日2000元，因應春節檢疫專案「7+7」措施，若旅客自費入住原訂房時間和春節專案時間重疊，可更改為止住7天並且可以退費。
莊人祥提醒，欲預定春節專案防疫旅館或集中檢疫所者，應先確認自己是否有符合「10+4」或「7+7」檢疫條件，再到交通部觀光局查詢各縣市有空房的日期再進行訂房，並於入境48小時前如實填報入境檢疫系統中各項資訊。
根據最新統計，截至今日下午13時止，12月14日至12月31日期間春節專案期間，集中檢疫所訂房成功有583間，整體量能有7200間。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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