中市法定傳染病梅毒居冠 年齡層偏低

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林祈烽指出，去年爆發的Covid-19新冠肺炎已列入法定傳染病病例之一，自疫情爆發以來，每日的感染與死亡人數都是國人關心的焦點。不過，根據衛福部公布的資料，台中市109年感染法定傳染病的病例有2823人，雖然較108年少，但新冠肺炎卻不是染病人數的第一名，反而是梅毒、結核病和淋病佔了前3名。
林祈烽說，在這些法定傳染病的病例中，以梅毒1077人最多，結核病509人次之，淋病501人排第3名，HIV（人類免疫缺乏病毒）感染也有175人，大家最擔心害怕的新冠肺炎只有76個確定病例。
林祈烽表示，會感染這些病例，是不是「人與人的連結」關係缺少了一些防護性的動作？他直覺聯想到台北「獅子王」那種情況，也猜想感染這些法定傳染病的人，應該是年齡層偏高的成年人居多。可是，進一步看到分析數據發現，感染梅毒的人，年齡層都偏低，在19歲以下的就超過600位，一半以上的染病者年齡也都在39歲以下，淋病也差不多是這樣的趨勢，是不是年輕人較缺乏衛教知識？
衛生局長曾梓展說，法定傳染病是政府所列管的疾病，梅毒、淋病是性接觸傳染所造成，HIV、AIDS和TB肺結核都是衛生局重點管理疾病，都有列入統計，特別是梅毒、淋病和AIDS的病人都有在逐年減少中。
曾梓展表示，衛生局每年都有在學校積極宣導衛教工作，染病的人也有列管並定期追蹤，未成年人會染病，大概都是接觸到不乾淨的器具如毛巾之類的被傳染，至於HIV或愛滋病則較屬於血液感染，一般來說，沒有防護性的性行為較容易感染。