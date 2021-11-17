中市法定傳染病梅毒居冠 年齡層偏低

衛福部長陳時中講出「人與人的連結」流行金句後，引發社會的許多遐想和解讀，台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進等今 (17) 日在議會警消環衛業務質詢時表示，台中市去年有 2823 人感染法定傳染病，以為是感染新冠肺炎的人數最多，沒想到卻是梅毒和淋病的人分佔 1 、 3 名，而且染病的年齡層又偏低，議員要求衛生局、敎育局和警察局都要一起加強對年輕人宣導衛教常識，降低感染風險。

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林祈烽指出，去年爆發的 Covid-19 新冠肺炎已列入法定傳染病病例之一，自疫情爆發以來，每日的感染與死亡人數都是國人關心的焦點。不過，根據衛福部公布的資料，台中市 109 年感染法定傳染病的病例有 2823 人，雖然較 108 年少，但新冠肺炎卻不是染病人數的第一名，反而是梅毒、結核病和淋病佔了前 3 名。

林祈烽說，在這些法定傳染病的病例中，以梅毒 1077 人最多，結核病 509 人次之，淋病 501 人排第 3 名， HIV （人類免疫缺乏病毒）感染也有 175 人，大家最擔心害怕的新冠肺炎只有 76 個確定病例。

林祈烽表示，會感染這些病例，是不是「人與人的連結」關係缺少了一些防護性的動作？他直覺聯想到台北「獅子王」那種情況，也猜想感染這些法定傳染病的人，應該是年齡層偏高的成年人居多。可是，進一步看到分析數據發現，感染梅毒的人，年齡層都偏低，在 19 歲以下的就超過 600 位，一半以上的染病者年齡也都在 39 歲以下，淋病也差不多是這樣的趨勢，是不是年輕人較缺乏衛教知識？

衛生局長曾梓展說，法定傳染病是政府所列管的疾病，梅毒、淋病是性接觸傳染所造成， HIV 、 AIDS 和 TB 肺結核都是衛生局重點管理疾病，都有列入統計，特別是梅毒、淋病和 AIDS 的病人都有在逐年減少中。