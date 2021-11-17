朱立倫擬讓傅崐萁回黨　葉慶元批：旁生枝節者根本不適任

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草案規定，失聯、被註黨籍自即日起回復黨籍作業，僅須繳交年黨費，即免補繳四年黨的規定，一次繳交新台幣300元整即具有黨權；開除黨籍3年期滿之日起得申請恢復黨籍；撤銷黨籍1年6個月期滿之日起得申請恢復黨籍。
黨內質疑，此辦法就是讓被開除黨籍的傅崐萁、前立委李嘉進之子李縉穎以及退黨的北市議員鍾小平等爭議人物，可望回黨。
傅崐萁在2020年前主席吳敦義請辭後，不斷運作回復黨籍，但當時引發黨內強烈反彈，最終沒有處理傅崐萁的回復黨籍案。
黨務人士指出，這一次推出「同舟計畫」就是希望通案式處理，包括過去有加入親民黨、新黨與台灣民眾黨的，都歡迎大家認同國民黨理念的黨員，都回來共同打拼，「跟傅崐萁回黨一案根本無關」。
黨務人士表示，傅崐萁申請恢復黨籍案，都已經過了懲處期限，即便沒有該計畫，根據黨內既有規定，任何符合規定要申請回黨的黨員，用任何理由阻擋黨員的合法權益，都不合理。
傅崐萁此次在黨主席選舉期間，大力支持黨主席朱立倫，因此若回復黨籍可望擔任副主席等相關職務。對此，黨務人士表示，傅崐萁是否回黨還不知道，尊重個人權利及規定；但擔任副主席，必須要擔任過中評委或中央委員才有資格，傅崐萁並未有此資格，這樣的小道消息根本是「胡扯」，未來傅頂多可能從「黨團」委員變成「黨籍」委員，如此而已。
至於鍾小平及李縉穎回黨的問題，黨內人士表示，即便鍾有機會回來也與罷昶、補選提名無關，到時補選一定是按照徵召辦法來走。而李縉穎被開除黨籍的懲處期限是六年，就算減半也是後年的事，而同舟計畫的申請回黨寬限期只有三個月，此消息更是「莫須有」。
黨內人士指出，「同舟計畫」本質上就是一個通案式的方案，希望邀請各方好朋友一起為當前的公投及後續諸多戰役一起努力，力拚重返執政。