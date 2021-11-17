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朱立倫擬讓傅崐萁回黨　葉慶元批：旁生枝節者根本不適任

▲國民黨擬通過同舟計畫讓撤銷黨籍的人回娘家，前考紀會主委葉慶元也在臉書說，在這個時候旁生枝節、自亂陣腳的人，根本不適任。（圖／資料照片）
▲國民黨擬通過同舟計畫讓撤銷黨籍的人回娘家，前考紀會主委葉慶元也在臉書說，在這個時候旁生枝節、自亂陣腳的人，根本不適任。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-17 14:58:26

國民黨中常會將通過同舟計畫黨員回娘家特別辦法，放寬被撤銷黨籍的黨員回黨的相關規定，但被認為是為了前花蓮縣長傅崐萁、北市議員鍾小平等爭議性人物解套，去年大力反對傅崐萁回復黨籍的北市議員徐巧芯也在臉書上意味深長地說，在黨紀、黨籍的處理上，真正具有改革精神且予以實踐的是前主席江啟臣，或許有些人不記得，但他會記得。前考紀會主委葉慶元也在臉書說，目前應該是國民黨團結一致、全力推動公投的時刻，在這個時候旁生枝節、自亂陣腳的人，根本不適任。

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根據同舟計畫專案「中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案規定，為擴大找回黨員，號召失聯、被註銷籍者回到國民黨，特定辦法。

草案規定，失聯、被註黨籍自即日起回復黨籍作業，僅須繳交年黨費，即免補繳四年黨的規定，一次繳交新台幣300元整即具有黨權；開除黨籍3年期滿之日起得申請恢復黨籍；撤銷黨籍1年6個月期滿之日起得申請恢復黨籍。

黨內質疑，此辦法就是讓被開除黨籍的傅崐萁、前立委李嘉進之子李縉穎以及退黨的北市議員鍾小平等爭議人物，可望回黨。

傅崐萁在2020年前主席吳敦義請辭後，不斷運作回復黨籍，但當時引發黨內強烈反彈，最終沒有處理傅崐萁的回復黨籍案。

黨務人士指出，這一次推出「同舟計畫」就是希望通案式處理，包括過去有加入親民黨、新黨與台灣民眾黨的，都歡迎大家認同國民黨理念的黨員，都回來共同打拼，「跟傅崐萁回黨一案根本無關」。

黨務人士表示，傅崐萁申請恢復黨籍案，都已經過了懲處期限，即便沒有該計畫，根據黨內既有規定，任何符合規定要申請回黨的黨員，用任何理由阻擋黨員的合法權益，都不合理。

傅崐萁此次在黨主席選舉期間，大力支持黨主席朱立倫，因此若回復黨籍可望擔任副主席等相關職務。對此，黨務人士表示，傅崐萁是否回黨還不知道，尊重個人權利及規定；但擔任副主席，必須要擔任過中評委或中央委員才有資格，傅崐萁並未有此資格，這樣的小道消息根本是「胡扯」，未來傅頂多可能從「黨團」委員變成「黨籍」委員，如此而已。

至於鍾小平及李縉穎回黨的問題，黨內人士表示，即便鍾有機會回來也與罷昶、補選提名無關，到時補選一定是按照徵召辦法來走。而李縉穎被開除黨籍的懲處期限是六年，就算減半也是後年的事，而同舟計畫的申請回黨寬限期只有三個月，此消息更是「莫須有」。

黨內人士指出，「同舟計畫」本質上就是一個通案式的方案，希望邀請各方好朋友一起為當前的公投及後續諸多戰役一起努力，力拚重返執政。

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