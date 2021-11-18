F-16V戰機作戰隊成軍　專家：攻防兼備的高C/P值戰機

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F-16V與美軍現役的F-35與F-22隱形戰機同樣都是洛克希德馬丁公司所生產，蔡英文總統也曾表態爭取購買F-35戰機。蘇紫雲指出，F-16V算是C/P值高的武器載台，包括近期斯洛伐克也採購，能滿足現階段空軍需求，根據美國防部資料，F-16每小時維護與操作成本約9000美元(約25萬台幣)，比F-35的3萬美元(約83萬新台幣)低上許多。
蘇紫雲表示，F-16V與F-35在航電系統上有50%相近，所配備AESA雷達與F-35的雷達約85%相容，可說極為先進。針對我國獲得F-35的機率，蘇紫雲指出，1991年美國第一次售台F-16A/B型戰機，當時全球對中國比較友善，現在全球對中國反彈，同時隨著F-35戰機操作成本下降，我國獲得F-35可以說是「審慎樂觀」，未來再討論採購F-35戰機會更合宜。
空軍升級141架F-16A/B型戰機至F-16V，另外新購66架F-16V戰機，共計207架F-16V戰機，我國成為全球F-16V架數最多國家，F-16戰機架數也排名全球第五，針對漢翔與空軍向美方爭取設置F-16亞太維修中心，「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，光是國軍的F-16機隊就足夠撐起維修中心，但是中短期內要爭取周邊國家的F-16戰機來整機維修有難處，維修零件還有可能，主要還是維修我國空軍的F-16戰機。
施孝瑋指出，但若南韓與新加坡未來全面換裝F-35隱形戰機，它們的維修能量轉換成維修F-35之後，或許台灣還有機會維修其他國家的F-16戰機。不過，F-16的製造商洛馬公司也在爭取印度100多架中型戰機訂單，若得標會把F-16生產線移到印度，美方也有可能把維修中心轉到印度。