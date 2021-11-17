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黃偉哲捲「線民」風暴　陳亭妃：我非學運的、當時年紀小

▲民進黨立委陳亭妃表示，台南市長黃偉哲有沒有瘦可能要問台南市議員比較清楚，因為她在台北開會來來去去，碰到黃偉哲的時間也不多。（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨立委陳亭妃表示，台南市長黃偉哲有沒有瘦可能要問台南市議員比較清楚，因為她在台北開會來來去去，碰到黃偉哲的時間也不多。（圖／記者黃宣尹攝影）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-17 15:22:24｜2021-11-17 15:44:26

台南市長黃偉哲14日於行程中胸痛，緊急赴成大醫院檢查並住院，今（17）日雖已出院且恢復行程，但傳出其近2個月無故瘦5、6公斤，又被捲入「線民」風暴，各界依然相當關注其動態。台南市民進黨籍立委陳亭妃今日表示，黃偉哲有沒有瘦可能要問台南市議員比較清楚，因為她在台北開會來來去去，碰到黃偉哲的時間也不多。

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黃偉哲14日於行程中胸痛，緊急赴成大醫院檢查並住院，今（17）日雖已出院且恢復行程，但傳出其近2個月無故瘦5、6公斤，又被捲入「線民」風暴，引發關注。陳亭妃今日受訪表示，黃偉哲看起來有沒有瘦，可能要問台南市議員會比較清楚，因為議員們比較常看到市長，「我們在台北開會來來去去，碰到的時間也不多」。

至於黃偉哲被捲入「線民」風暴，陳亭妃說，這要問當事者比較清楚，因為她也不是學運的，不了解學運當時發生甚麼事，「我當時年輕還小，我是六年級生」，這應該要問黃偉哲本人比較了解，所有事情脈絡會比較清楚。

另有傳言基隆市長林右昌可能在公投後入閣擔任交通部長，陳亭妃表示，對於民進黨來講，只要是人才，都希望能被提拔且有所發揮，每一個位置都需要有能夠對於整個政策了解的人去擔任，而基隆部分如何做好最佳接班也很重要。

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