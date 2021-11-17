名家論壇》黎榮章／藍營黨內不同調　核四公投陷入膠著？

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那麼究竟為何國民黨近期在核四公投案上陷入泥淖？若把時間軸拉長來看，今年至今，核四公投的相關討論負聲量為37%，而透過類聚分析觀察負面聲量的話題，可發現負面聲量幾乎都是衝著國民黨而來，且是民進黨發起的攻勢居多。例如四月份日本政府宣布福島第一核電廠擬於兩年後排放含氚廢水時，民進黨就攻擊國民黨反對核廢水卻支持重啟核四，無疑是「人格分裂」、「政治騙子」，聲量佔負面話題的21%。民進黨也指核四就是在馬政府時期封存，如今又要重啟，立場反覆，懷疑「根本是透過公投進行政治鬥爭」，聲量合計20%。此外，民進黨也點名侯友宜、盧秀燕等藍營重要地方諸侯，要求針對核四議題表態，聲量也佔16%。
民進黨長期堅持反核立場，多年論述已累積到一定程度，加上核四議題在台灣社會的爭議早已存在了數十年之久，縱使本案為民間團體發起，國民黨作為曾經的執政黨壓根無法和核四議題脫鉤，因此民進黨在宣傳策略中，打從一開始就將國民黨與支持核四劃上等號，在支持者心中，兩者的連結早已形成；同時，民進黨用「四個不同意」、「別讓國民黨亂下去」為口號，繼續激起選民對國民黨的負面觀感，由此可見，國民黨在重啟核四一案陷入膠著，非一朝一夕造成。
經過最近的黨內亂流後，國民黨對公投重新定調，朱立倫6日受訪時強調「重啟核四公投非國民黨所提。」他說，國民黨當然是希望4個都同意，但其中只有2案是國民黨自提，另2個民間團體所提公投案，國民黨則表示尊重。透過數據觀察，朱的切割讓國民黨與重啟核四的討論稍微脫節，使得國民黨與核四的聲量在6日後明顯下降，反萊豬則成為主導議題。但在選民認知中，國民黨和核四的連結，是否會因此降低，還需持續觀察。
重啟核四公投案本非國民黨提起，國民黨過度涉入，反而激化藍綠對決，無法讓選民做出理性中立的判斷；綜觀長期攻防變化，民進黨的策略從一開始就設定要將國民黨和重啟核四綁在一起，而國民黨卻沒有想出解法，傻傻繼續喊「四個同意」、「四個都通過」，臨到戰前又換成「兩同意兩尊重」，從公投選戰的最一開始就沒有將黨的立場確認清楚，策略模糊、立場不定，這才是核四案目前陷入膠著的主要原因。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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