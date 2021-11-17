印尼最高宗教機構宣佈禁止加密貨幣！學者：視為賭博

《四方報》報導，全球加密貨幣交易盛行，然而印尼最高宗教機構在日前宣布，伊斯蘭教法禁止使用比特幣（Bitcoin）和其他加密貨幣，因為這相當於賭博，規定加密貨幣不得在這個全球最多穆斯林人口的國家進行交易。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-17 17:27:00
根據《法新社》報導，因印尼和其他國家的虛擬貨幣交易量激增，最高宗教機構伊斯蘭學者理事會（IndonesianUlama Council）發布一項教令。 雖然教令沒有法律效力，但這項聲明可能會說服許多穆斯林避免使用加密貨幣，而這個國家有2.7億人口，其中大多數人口為伊斯蘭教徒。
宗教法令的負責人說：「加密貨幣交易是伊斯蘭教法不容的行為，因加密貨幣涉及不確定性、賭注和傷害等，這就像一場賭博。」 他還說，數位貨幣並非有形資產，價值可能會劇烈波動，因此違反伊斯蘭律法。 印尼貿易部長魯特非（Muhammad Lutfi）6月表示，2021年前5個月，印尼加密貨幣的交易額達到約370兆印尼盾（約260億美元），較前一年同期飆升。
不過值得注意的是，股票交易在印尼則相當興盛，事實上，印尼股市採取開放態度，即使是外國人，只要年滿17歲，在印尼有合法居留身分即可開戶交易印尼股票，而且手續極其簡單。雖然股票風險也很高，但並未被歸類於「賭博」。