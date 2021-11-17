來去山城住一晚 冬遊台中心暖暖

秋高氣爽！來去台中山城體驗農家生活，台中市觀光旅遊局與山城民宿一起精選五大特色農遊路線，白天欣賞山城獨具魅力特色建築、景點及農村風光、晚間在蟲鳴鳥叫聲中、徐徐微風吹拂下細細品嘗在地美食，帶旅人深度體驗農村之美。

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觀旅局表示，台中山城農遊路線各具特色，有主打靠近生態自然的自行車騎乘，透過感受石岡、東勢山城客庄慢活魅力綠色慢活路線；以及全台最大柑橘產地豐原，帶領旅人體驗親手採果樂趣；亦或是到浪漫紫色故鄉新社，與親朋好友一同漫遊，在動手做DIY同時留下獨一無二的回憶；也可以選擇到谷關及松鶴部落放鬆身心，與大自然來一場心靈交流。

觀旅局指出，除了既定路線，也可以選擇自由搭配台中山城採果活動，此時節到訪豐原剛好能夠看見滿山滿谷的金黃茂谷、桶柑，適合不同年齡層族群前往體驗採果樂趣；結束還能順遊豐原最浪漫的心鎖橋花之道、欣賞百萬夜景，體驗公老坪生活。

觀旅局說，為推廣台中在地農產品並活化山城產業發展，市府持續推動各項推廣活動，結合周邊景點打造旅遊行程，帶動在地產業觀光，活絡山城經濟發展，展現農村再生的成果，來到山城體驗特有的自然景觀及人文風情，並用照片影像留住最美好身影。