修修臉1秒3萬元！楊冪整部劇磨皮「五官快模糊」

大陸古裝偶像劇盛行，女演員個個像是天仙下凡，皮膚美到臉蛋發光、五官邊界模糊不清，像是楊冪《斛珠夫人》、鞠婧禕《嘉南傳》，都被網友吐槽開了「10級濾鏡」，事實上這些畫面每一秒都是錢砸出來的，一名業界的後期師透露，修臉貴的1秒要價8000元人民幣（約台幣3萬5000元），便宜的少說也要3000元人民幣（約台幣1萬3000元）。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-17 17:30:34
據《搜狐》報導，以前演員要求光要打得好看，現在卻是什麼問題都交給後製處理，負責為演員磨皮、調色的職人就叫作「後期師」，化名小伍的後期師透露，現在藝人或劇組對美肌要求越來越高，她接過1部動作片，全片800個鏡頭要做特效，竟有一半用在幫男主角修臉，通常修臉是打包價，「藝人或者片方如果不滿意，我又憑空多出好幾百個鏡頭，要去跟各部門對接。」
因為需要量大，甚至出現了專門幫演員修臉的後期團隊，有些軟體可以專門為動態影片瘦臉，有些軟體可以幫演員化妝，1部30集的電視劇約有600個鏡頭，如果主角每個鏡頭都要修臉，起碼要3個月時間，最難的是幫武俠劇後製，磨皮和瘦臉要一幀一幀跟，修到眼睛都要瞎了，但是不修不行，小伍說：「現在片子拍完以後必須修，你不修的話，片方和藝人心裡都沒底，這麼醜怎麼見人？」
古裝偶像劇濾鏡大開，最早興盛於楊冪的《宮鎖心玉》，帶起豔麗的「阿寶色」風潮，《武媚娘傳奇》、《錦繡未央》基本上都按照這個標準調色，女演員的臉都粉嫩到不行，後來吳謹言的《延禧攻略》，又讓「莫蘭迪色」爆紅，「大家又覺得沒有顏色，一定要夠素，那才是美。」