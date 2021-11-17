永豐金看金融併購　總座朱士延：這是趨勢、也會爭取機會

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朱士廷表示，永豐金致力推動永續發展，聚焦「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」、「促進共榮成長」3大永續承諾，尤其在「減緩與調適氣候變遷」面向上，推動責任金融，將ESG因子融入投資及融資業務決策流程中，至今已有太陽能融資餘額近600億元、推出SASB為框架的台股ESG評鑑系統、發行3檔ESG永續基金、輔導綠色企業上市櫃等多項具體成果。
永豐銀行自2012年時即積極響應政府再生能源政策，投入太陽能專案融資計畫，到今年10月底為止，太陽能光電融資餘額已近600億元，合作太陽能電廠總數約累計達5,503座，裝置容量累計達1.8GW，預計年底前將陸續簽署電廠聯貸合約，居市場領導地位。
永豐也持續創新融資架構、去年承辦了全台首宗綠電交易融資案，今年完成首件漁電共生的專案融資，永豐銀行為全台首家發行綠色債券、可持續發展債券的銀行業者，募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。
永豐金證券以實際投資及承銷輔導兩大主軸參與支持錄色金融，目前投資產業包括再生能源及能源科技發展、農林資源保育、水資源節約潔淨或回收循環再利用、環保建材等；截至11月9日止相關股票及CB部位庫存市值1.749億元，綠色債券庫存市值1013萬美元。在承銷輔導部份，目前輔導中相關綠色企業三件，包括能源科技、污水處理等，其中「泓德能源科技」預計12/28登錄興櫃掛牌交易。
此外，永豐投顧積極投入ESG評鑑工作，推出以SASB為框架的台股ESG評鑑系統，目前完成155家公司ESG評鑑報告，年底預計達到200家目標，永豐投顧陸續與機構投資人開啟綠色產品研究，計劃進一步推出純綠色的投資組合，讓一般投資人有參與ESG投資的機會。
永豐投信旗下目前已發行2檔台股ESG永續類型基金，至10月底規模為68.21億元，其投資人數更高達8萬1870人，從掛牌初的9000餘人，人數呈現近9倍成長、基金規模4倍成長。此外，永豐投信已獲主管機關核准募集「永豐智能車供應鏈ETF」，掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，預計在11月29日起發行募集，持續深化永續投資作為及發揮專業投資機構影響力。
此外。對於近來國內掀起的金融併購潮，朱士延認為「大者恆大」，併購絕對是金融業發展趨勢，而對永豐金而言，不論國內或國外，只要對金控綜效有幫助，就會去積極評估，只要有併購機會，都願意去洽談。至於希望或可能併購對象？他說併購有很多面向要考慮，只要能擴大金控版圖，包括銀行、壽險及證券，甚至是金融科技業，都會考慮。