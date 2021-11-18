1218公投懶人包　四大案正反爭點一次看

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投票要記得帶投票通知單、身分證、印章；投票時務必要使用選委會準備的圈選工具圈選，以免造成無效票，每張選票都是同意、不同意兩欄位，也請民眾先行瞭解公投案的內容並做好決定，加速領票、圈票及投票速度。特別提醒，今年8月9日後遷籍者須返原戶籍地投票。
【初估投票人數】
全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數初步統計，戶政事務所已於8月8日完成投票權人名冊之編造作業，投票權人人數1,988萬2,378人，中選會將於12月14日前依法公告確切統計。
【四大公投案主文、提案人及爭點】
第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？
提案人：黃士修
爭點：
正方認為「以核養綠」於2018公投通過，多數民意否決民進黨非核家園政策，認為核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源，且根據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層已不屬於活動斷層，在經濟影響、建廠成本及環境保護皆為優勢。
反方則認為，核廢料處理問題無社會共識，核四重啟時間難以保證，且因台灣斷層帶地理位置，核四廠重啟有安全疑慮。
第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
提案人：林為洲
爭點：
正方認為，萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害，不應以外交利益取代人民健康，尤其，國人飲食習慣攝取豬肉數量最高，並食用內臟，他國標準並未以內臟為基準，因此恐不適用。
反方認為，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口，台灣應接軌國際，且進口豬肉資訊公開透明，流向透明。
第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
提案人：江啟臣
爭點：
正方認為，公投與大選同日舉行可便利人民、提高投票率，強化民主正當性，且相較於分開舉行，能大幅降低成本。
反方認為脫勾舉行，公投議題才可聚焦，能有效進行社會溝通、理性辯論，且實際上成本並無增加。
第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）
提案人：潘忠政
爭點：
正方認為，大潭藻礁有19種新物種，更是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地，耗時7千年才形成，極其珍貴。此外，大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應，腹地狹小亦不利於穩定供應天然氣，且周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠。
反方認為，第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態。
各政黨立場：
民進黨：四個不同意
國民黨：四個都同意
民眾黨：二個同意（反萊豬公投、三接遷建）、兩個不同意（重啟核四、公投綁大選）
時代力量：三個同意（反萊豬、公投綁大選、護藻礁）、一個不同意（重啟核四）