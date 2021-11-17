750萬筆國高中小個資外流 教育部：非心測中心遭駭
教育資訊安全再傳重大疏漏！既學習歷程檔案因人為疏失而遭遺失後，台南地檢署今（17）日公開，有駭客入侵教育局、各級學校網站系統，非法取得750萬筆學生個資並販售，對此，教育部資訊及科技教育司回應，目前由檢調偵辦中，不過確定並非由心測中心流出。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-17 18:30:57｜2021-11-17 19:16:30
台南市調查處接獲檢舉，有嫌犯兜售學生個資，經調查發現負責販售個資的陳男與數學補教老師蔡男。調查處指出，蔡男與兩名駭客合作，破解各縣市政府教育局、國小、國中、高中學校網站，共盜取逾750萬筆學生個資，不當獲利所得達數百萬元。
南檢指出，遭販售的學生個資包含學校名稱、年級、班級、姓名、身分證字號、父母姓名、父母職業、住址、聯絡電話及會考成績等資料，以每筆個資10元至20元價格轉售予補習班業者。
對於此次學生個資大量外流事件，資科司表示，本案現由檢調偵辦中，中央將追蹤後續偵辦進度，不過目前確認，不是由負責國中教育會考的心測中心遭駭。
教育部表示，將持續函請各地方政府教育局處，強化自身資訊服務及所屬學校之資安防護作為，協助地方政府辦理資安教育訓練，加強相關人員知能。