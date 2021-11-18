《茶金》全員猛男！連俞涵爆雷偏愛大叔型男神

播出後頗獲好評的電視劇《茶金》，主演溫昇豪、連俞涵、薛仕凌接受myVideo專訪，連俞涵大讚劇中男演員體力超好，充滿男性費洛蒙，「他們沒事時看到單槓就去做引體向上、伏地挺身。」她自認「氣血不足」，演完這齣戲後就去看中醫、調身體，以前很容易想昏睡，現在努力調到常態。





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▲《茶金》連俞涵擔綱女主角，自認角色像東方美人茶，有獨特韻味。（圖／myVideo提供）

《茶金》以1950年代為背景，述說新竹北埔的茶產業，在爾虞我詐的商場中，如何彼此競爭，創造經濟奇蹟的故事。若把自己比喻成一種茶？薛仕凌把飾演角色比喻成日本綠茶，連俞涵喜歡喝普洱，「角色就很東方美人茶，在一次次受傷中淬煉出屬於她自己獨特的韻味。」溫昇豪則說：「我覺得我是普洱茶，越陳越香！」





▲溫昇豪為飾演《茶金》的美軍戰俘苦練英文。（圖／myVideo提供）

連俞涵驚訝大喊：「難怪我喜歡KK！」但她這番言論「疑似爆雷」，立刻被兩個男演員制止，要求不能透露更多。連俞涵被要求點評溫昇豪、薛仕凌兩位演技派男星，他誇KK（溫昇豪飾演）像一個長者，會一直開導你，「一些小女生會很喜歡這種大叔。」





最令溫昇豪難忘的是，戲中有許多英文台詞，他會先請一位朋友翻譯，再和外國演員確認台詞，笑說：「我的英文沒有像仕凌一樣這麼流暢，仕凌在（劇組）裡面是英文最好的，結果在裡面講最憋腳的英文」，相當有反差。而薛仕凌則要挑戰完全沒接觸過的客語文化，藉由此次演出了解客語特性。



