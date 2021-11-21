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高雄國賓改建豪宅條件完美　上看七字頭！有望創當地新高

▲ 高雄國賓大飯店傳出即將熄燈，大陸工程宣布將與國賓飯店、厚生公司三方共同改建原址為住宅大樓，預計2024年推案。（圖／翻攝googlemap）
▲ 高雄國賓大飯店傳出即將熄燈，大陸工程宣布將與國賓飯店、厚生公司三方共同改建原址為住宅大樓，預計2024年推案。（圖／翻攝googlemap）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-21 11:00:00

已有40年歷史的高雄國賓飯店日前傳出即將熄燈，並預計與大陸建設、厚生公司攜手共同開發，預估2024年將推出豪宅建案。對此，房仲業者分析，該改建案集種種優勢於一身，可說是「天選之人」，未來推出豪宅建案勢必將震撼市場，或將改寫高雄豪宅房價的新歷史。

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位於高雄民生路二段、愛河河畔的高雄國賓大飯店，始建於1981年，在地經營已滿40年，為高雄最具歷史的五星級飯店之一。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠指出，前陣子雖然經歷疫情，但其實高雄國賓的住房率仍是高雄屬一屬二的，近期平日仍可保持4成以上的住房率，這數字在整個高雄市區，應該只輸給福華大飯店而已。

既然高雄國賓仍維持住不低的來客數，為何仍決議改建飯店呢？陳志遠分析，高雄國賓位於愛河河畔，地點上相當優越，十分適合住宅大樓，事實上周邊就是以豪宅建案居多，且近期危老改建計畫也即將進入晚期，再加上看好近年房市發展，趁著屋齡進入40年恰巧符合危老的條件，與大陸建設、厚生公司合作推出豪宅建案，確實是個聰明的選擇。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也指出，在高雄早期豪宅建案基本上都是跟著愛河在走，因此國賓改建成豪宅符合客觀條件；另外，國賓的基地面積約2000坪左右，約是台北仁愛帝寶的一半少一些，且土地產權單純，在高雄市區有如此大基地又單純的建案已經相當稀少，又能符合危老改建，種種條件之下，讓高雄國賓可說是「天選之人」，是一個集各種優勢於一身的豪宅標的。

高雄國賓改建豪宅大樓後，房價或許將一飛衝高。陳志遠表示，若從目前愛河河畔周邊行情來看，新大樓約位於4、5字頭，但高雄國賓若是要改為豪宅大樓，它本身地點及具有優勢，如果又帶入飯店式管理，面愛河的棟別與高樓層的產品價位一定不低，或許最高來到單價7字頭以上都有可能。

徐佳馨預估，高雄國賓改建為大樓後，將震撼整個豪宅市場，房價部分勢必會挑戰高雄市地區豪宅價格的最高點，以目前周邊新案約6、7字頭來說，它開價8字頭也是很有可能，將寫下高雄豪宅房價歷史的新頁。

對於高雄國賓改建豪宅大樓，陳志遠也說，該地區將成為高雄亞洲新灣區的新指標，會為周邊商圈、房市有拉抬作用，因此當地業者、商家都保持著高度期待。

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