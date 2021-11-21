高雄國賓改建豪宅條件完美　上看七字頭！有望創當地新高

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既然高雄國賓仍維持住不低的來客數，為何仍決議改建飯店呢？陳志遠分析，高雄國賓位於愛河河畔，地點上相當優越，十分適合住宅大樓，事實上周邊就是以豪宅建案居多，且近期危老改建計畫也即將進入晚期，再加上看好近年房市發展，趁著屋齡進入40年恰巧符合危老的條件，與大陸建設、厚生公司合作推出豪宅建案，確實是個聰明的選擇。
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也指出，在高雄早期豪宅建案基本上都是跟著愛河在走，因此國賓改建成豪宅符合客觀條件；另外，國賓的基地面積約2000坪左右，約是台北仁愛帝寶的一半少一些，且土地產權單純，在高雄市區有如此大基地又單純的建案已經相當稀少，又能符合危老改建，種種條件之下，讓高雄國賓可說是「天選之人」，是一個集各種優勢於一身的豪宅標的。
高雄國賓改建豪宅大樓後，房價或許將一飛衝高。陳志遠表示，若從目前愛河河畔周邊行情來看，新大樓約位於4、5字頭，但高雄國賓若是要改為豪宅大樓，它本身地點及具有優勢，如果又帶入飯店式管理，面愛河的棟別與高樓層的產品價位一定不低，或許最高來到單價7字頭以上都有可能。
徐佳馨預估，高雄國賓改建為大樓後，將震撼整個豪宅市場，房價部分勢必會挑戰高雄市地區豪宅價格的最高點，以目前周邊新案約6、7字頭來說，它開價8字頭也是很有可能，將寫下高雄豪宅房價歷史的新頁。
對於高雄國賓改建豪宅大樓，陳志遠也說，該地區將成為高雄亞洲新灣區的新指標，會為周邊商圈、房市有拉抬作用，因此當地業者、商家都保持著高度期待。