COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

赴凱道上羅智強直播　柯文哲預言：反萊豬公投一定會過

▲台北市長柯文哲17日晚間前往探視夜宿凱道的國民黨台北市議員羅智強，並短暫參與他的直播節目，針對公投等相關議題進行評論。（圖／記者朱永強攝，2021.11.17）
▲台北市長柯文哲17日晚間前往探視夜宿凱道的國民黨台北市議員羅智強，並短暫參與他的直播節目，針對公投等相關議題進行評論。（圖／記者朱永強攝，2021.11.17）

記者丁上程／台北報導

2021-11-17 21:45:00｜2021-11-17 21:51:49

台北市長柯文哲今（17）日晚間，前往凱達格蘭大道探視夜宿當地許久的國民黨台北市議員羅智強。除了致贈藍白拖與紅豆湯外，也短暫參與羅智強的直播節目。而在直播中，針對1218四大公投議題，柯文哲也鐵口直斷，表示「反萊豬與珍愛藻礁公投一定會過。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在與羅智強的直播對談中，柯文哲再度表示「公投的重點不是在投票，而是在討論」。針對核四公投的部分，柯文哲仍舊抱持反對態度，不過也指責蔡英文政府，上任五年花了40多億預算保存核四，「我是認為認賠殺出就算了。」對此站在贊成核四公投立場的羅智強則表示，無論支持或反對，民眾都應該出來投下公投票，表達自己的意見。

至於反萊豬公投，柯文哲也在直播節目中鐵口直斷，表示這項公投一定會過關。「源頭管理、明白標示就好了嘛！我是買家，我為什麼不能堅持自己買到的豬肉好好標示來源？」柯文哲直言，在明白標示的前提下，只要堅持屠宰前15天不得再餵食含有萊劑飼料，其實一切就解決了。

柯文哲也回憶當時進入行政院提出建議後，隨即被行政院召開記者會，批評冠軍牛肉麵含有萊劑一事。「當時我很好心的到行政院會提出相關建議，結果前腳一離開，行政院馬上開記者會打我。」話鋒一轉柯文哲更表示，自己近日都在看過去總統蔡英文在2009年反萊豬的相關影片與說法，「每個真的都精神錯亂。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀