赴凱道上羅智強直播 柯文哲預言：反萊豬公投一定會過
台北市長柯文哲今（17）日晚間，前往凱達格蘭大道探視夜宿當地許久的國民黨台北市議員羅智強。除了致贈藍白拖與紅豆湯外，也短暫參與羅智強的直播節目。而在直播中，針對1218四大公投議題，柯文哲也鐵口直斷，表示「反萊豬與珍愛藻礁公投一定會過。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-17 21:45:00｜2021-11-17 21:51:49
在與羅智強的直播對談中，柯文哲再度表示「公投的重點不是在投票，而是在討論」。針對核四公投的部分，柯文哲仍舊抱持反對態度，不過也指責蔡英文政府，上任五年花了40多億預算保存核四，「我是認為認賠殺出就算了。」對此站在贊成核四公投立場的羅智強則表示，無論支持或反對，民眾都應該出來投下公投票，表達自己的意見。
至於反萊豬公投，柯文哲也在直播節目中鐵口直斷，表示這項公投一定會過關。「源頭管理、明白標示就好了嘛！我是買家，我為什麼不能堅持自己買到的豬肉好好標示來源？」柯文哲直言，在明白標示的前提下，只要堅持屠宰前15天不得再餵食含有萊劑飼料，其實一切就解決了。
柯文哲也回憶當時進入行政院提出建議後，隨即被行政院召開記者會，批評冠軍牛肉麵含有萊劑一事。「當時我很好心的到行政院會提出相關建議，結果前腳一離開，行政院馬上開記者會打我。」話鋒一轉柯文哲更表示，自己近日都在看過去總統蔡英文在2009年反萊豬的相關影片與說法，「每個真的都精神錯亂。」