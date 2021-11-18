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沒搞錯！把黑白切當西餐吃　高雄主廚把台味變餐酒館招牌

▲台味破表！黑白切也能當西餐吃？用人人都愛的「紅油炒手」酸辣蝦香來開胃。（圖／Naked裸餐酒餐廳提供、記者蕭涵云攝）
▲台味破表！黑白切也能當西餐吃？用人人都愛的「紅油炒手」酸辣蝦香來開胃。（圖／Naked裸餐酒餐廳提供、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-18 14:25:26｜2021-11-18 14:46:20

沒聽錯吧，正港台灣路邊攤的黑白切也能當西餐吃？台味破表的道地小吃改頭換面，用刀叉正經八百品嚐法式料理，嘴裡卻迸出芋泥鴨的風味；用人人都吃過的紅油炒手酸辣蝦香來開胃，這是怎麼回事？

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難得說要把街頭台灣味搬上西餐桌，卻沒讓人覺得只是噱頭，新型態潮食裸餐酒餐廳，正視疫情帶來的劇變，向內關注在地美味，以擅長的法式技巧，讓大家吃出「台灣印象」。

▲「黑白切」小塔上頭還加入花生脆片和香菜苗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「黑白切」小塔上頭還加入花生脆片和香菜苗。（圖／記者蕭涵云攝）
甜菜根染得嫩紅的小塔脆殼裡，盛裝著在小吃攤都能信手捻來點上幾款的「黑白切」，滷豆干和海帶融合軟嫩的燉豬舌碎末，咀嚼出鹹香。以「紅油炒手」為靈感的熱前菜，為蒸粉皮包覆的醬燒鮮蝦，加入大量蝦頭提煉的Bisque濃湯製成蝦醬泡泡，再刷上香辣花椒醬油，一口吃進飽滿濃郁的蝦味與紅油香氣，越嚼越開胃。

▲白淨前菜竟然是大名鼎鼎的「紅油炒手」，滿口與視覺截然不同的香辣蝦味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲白淨前菜竟然是大名鼎鼎的「紅油炒手」，滿口與視覺截然不同的香辣蝦味。（圖／記者蕭涵云攝）
此時再端出一碗澄清鴨湯，喝出老菜脯入味的特殊香氣，單獨咬上一口油封鴨肉做成的芋頭鴨餃，酥脆炸餃表層敲出滋脆聲響，內餡則是綿密口感。餘下的餃肉再沖入湯中一起品嚐，時髦新派的手法體現「一鴨兩吃」台灣料理，韻味更顯豐厚。

▲台灣宴會菜「一鴨兩吃」原來還可以這樣吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣宴會菜「一鴨兩吃」原來還可以這樣吃。（圖／記者蕭涵云攝）
才30初頭的年輕主廚Bally是土生土長的高雄人，曾於樂沐實習後加入RAW參與開幕籌備。擁有星級餐廳的歷練卻未曾出國深造，將疫情反思的本土家鄉味躍然於餐桌。對於趣味橫生的餐後正評，他卻害羞謙遜地笑言：「只是想透過法餐所學，喚起大家印象最深刻的台灣味。」

▲想不到在摩登餐酒館內，也可以大啖黑白切和紅油炒手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想不到在摩登餐酒館內，也可以大啖黑白切和紅油炒手。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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