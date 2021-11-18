沒搞錯！把黑白切當西餐吃　高雄主廚把台味變餐酒館招牌

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甜菜根染得嫩紅的小塔脆殼裡，盛裝著在小吃攤都能信手捻來點上幾款的「黑白切」，滷豆干和海帶融合軟嫩的燉豬舌碎末，咀嚼出鹹香。以「紅油炒手」為靈感的熱前菜，為蒸粉皮包覆的醬燒鮮蝦，加入大量蝦頭提煉的Bisque濃湯製成蝦醬泡泡，再刷上香辣花椒醬油，一口吃進飽滿濃郁的蝦味與紅油香氣，越嚼越開胃。
此時再端出一碗澄清鴨湯，喝出老菜脯入味的特殊香氣，單獨咬上一口油封鴨肉做成的芋頭鴨餃，酥脆炸餃表層敲出滋脆聲響，內餡則是綿密口感。餘下的餃肉再沖入湯中一起品嚐，時髦新派的手法體現「一鴨兩吃」台灣料理，韻味更顯豐厚。
才30初頭的年輕主廚Bally是土生土長的高雄人，曾於樂沐實習後加入RAW參與開幕籌備。擁有星級餐廳的歷練卻未曾出國深造，將疫情反思的本土家鄉味躍然於餐桌。對於趣味橫生的餐後正評，他卻害羞謙遜地笑言：「只是想透過法餐所學，喚起大家印象最深刻的台灣味。」
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