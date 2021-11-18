NOW早報／前董座孫道存72歲癌逝　從叱吒商場到申請破產

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當時的風光讓孫道存在商場上呼風喚雨，在政、商界都有良好關係，甚至與吳伯雄等人交好，還曾認李登輝的孫女李坤儀為乾女兒。沒想到之後幾年投入台灣固網、台灣高鐵公司都失利慘賠，產生鉅額虧損，被迫在2003年卸下台灣大哥大董事長職位，他也因為資金缺口的壓力，先後以不同名義掏空太平洋電線電纜資金，挪用、借款、抵押保證金額高達225億元遭到起訴，最後申請破產。
官司纏身的孫道存，生活上卻看不出有受到影響，他依舊住在台北市信義區的「信義之星」270坪豪宅，出入有名車代步，還有司機接送，已經申請破產的他，甚至還把價值1億多的股票過戶給當時的女友，之後被台北市國稅局追討1億多的罰金，卻能快速繳交，實力讓外界咋舌，也引發爭議。
2010年7月台北地方法院一審判決，認定孫道存涉嫌財報不實；2017年8月，太電掏空案由最高法院駁回上訴，孫道存在整起案件仍有責任，因此被判處有期徒刑3年定讞，刑滿出獄後，他又因侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款，被判刑1年6月確定，等於還要再服刑1年多，於今年4月發監執行，10月申請保外就醫，不久後就病逝。
今日天氣／東北季風增強！北部、東半部降溫有雨
中央氣象局預報，今（18）日清晨至上午期間，將有微弱鋒面通過台灣附近，也因此東北季風隨之增強，屆時中部以北、東半部地區及南部山區容易有局部性短暫雨。
在溫度方面，今日氣溫較昨日略為下降，北部、東半部因降雨稍稍明顯一點，高溫約22至24度左右，中南部則約在25至29度附近；低溫部分，昨晚至今晨各地預測約20、21度左右，感受上略有涼意，中南部需注意日夜溫差大，提醒民眾記得添加衣物；今日晚間受東北風影響，迎風面的北部、東北部低溫將再降1至2度。
曾到World Gym南京店！確診者打完2劑AZ、4採陰仍確診
中央流行疫情指揮中心昨（17）日公布確診案例，其中有2例境外移入案例為北市案例，分別為從印度入境的案16614，以及從立陶宛入境的案16610，案16610為離岸風電工作人員，入境時採檢陽性，目前已收治醫院隔離中；至於案16614情況較為複雜特殊，該案已經打完兩劑AZ疫苗，從8月至今也歷經4次檢測都呈陰性，直到近日因為要出國而進行PCR檢測，才呈陽性反應，也因此被中央研判為境外移入案例。
北市衛生局方面表示，案16614與家人於8月20日入境台灣，在隔離開始及結束各進行檢測，都呈現陰性反應；不過9月6日時其家人（案16147）確診，因此該案剛解隔又馬上進行14天居家隔離，居格期間7日及14日進行PCR檢測都呈現陰性。
衛生局說，由於該案近日有出國需求，因此自主前往檢測，不過卻在11月16日測出陽性反應，Ct值為35，不過昨日再進行PCR檢測後，該案又為陰性。也因此中央防疫指揮中心研判，該個案曾在印度確診過，認定此個案為境外移入。
衛生局透露，該個案目前已經收治醫院隔離，而在判定為境外移入後，也透過實聯制追蹤、確認其活動足跡，發現該個案曾到World Gym南京店，因此緊急要求昨日下午1時閉店進行全面清消，18日停業一天後再重新開放營業。
徐若瑄大量出血緊急住院開刀 親自透露身體現況
女星徐若瑄昨（17）日因子宮腺瘤問題，緊急入院開刀，她在臉書上分享穿著醫院手術服的照片，表示想記錄一下自己的勇敢，粉絲見狀後都相當擔心，林心如也留言「平安」。徐若瑄開完刀後親自在臉書報平安，透露收到後輩宋芸樺溫暖的啾咪，順便幫對方宣傳電影《月老》，安慰粉絲「我還能宣傳電影，表示我身體很好是不是！大家不要擔心我。」
徐若瑄經紀人透露：「因為子宮裏的腺瘤長大，導致非經期間連續幾日大量出血不止，血紅素和鐵嚴重不足，有昏倒危險，需緊急入院處理。處理好了、現在一切穩定了、平平安安的，謝謝大家關心，也請不要擔心喔。」對於會住院多久和病況則表示不會再回應，目前徐若瑄身體狀況一切安好。」
46歲的徐若瑄自封「鋼鐵V」，對於工作總是全力以赴，為了保養喉嚨，平時不喝咖啡和手搖飲，也是為了避免她咳嗽和胃食道逆流的舊疾再度復發，這次因為腫瘤開刀住院，讓粉絲們都紛紛留言替偶像加油打氣。
中職／布雷克讓統一M1 今天兄弟輸、統一贏都封王
中華職棒（CPBL）統一獅下半季封王魔術數字在17日賽前只剩下M2，17日晚間作客新莊對決悍將，靠著先發投手布雷克投8局無失分的好表現，加上林靖凱在5局上敲出2分打點安打以及9局攻下5分大局，終場統一獅7：0擊敗悍將，下半季封王魔術數字剩下M1。
此戰悍將由郭俊麟先發，他用57球投滿4局，其中包括36顆好球，且只有被敲出2支零星安打，投出1次三振、1次觸身球保送，沒有失分，退場時是平手狀態無關勝敗。
比賽勝負關鍵在5局上，悍將換上游霆崴中繼，保送林岱安、陳鏞基犧牲觸擊，接著林祖傑又選到保送，並且靠著陳傑憲的內野滾地球推進，統一獅攻佔二、三壘，林靖凱跳出來當英雄，一棒敲出2分打點安打，讓獅隊取得2分領先。
9局上猛獅再度一輪猛攻，敲出4支安打加上1次死球，攻下5分一舉取得7分領先。
統一獅先發投手布雷克則是威風八面，用98球吃完8局，只被敲出5支安打，投出7次三振、沒有投出任何保送，沒有失掉分數，拿下第17勝超車德保拉暫居勝投王，帶領統一獅以7：0擊敗悍將，封王魔術數字降到M1，只要18日的比賽中信兄弟輸球，或是自己擊敗悍將，都可以封王成為下半季冠軍。
北部泡湯只會跑北投？網推「這5地」便宜好泡：玩超爽！
天氣逐漸入冬後空氣總是又濕又冷，這時若能泡進暖和舒適的溫泉水中，那將是多麼幸福的一件事。就有名台北網友突發奇想自己一個人泡溫泉，可腦袋中除了北投外沒有第二個選項，於是發文求助，而旅遊經驗豐富的內行網友則提出以下5個地點，引起熱議。
原PO於PTT上發文，說明近期在社交平台上看到許多朋友都去泡湯，於是起心動念想自己或與女朋友來趟溫泉之旅，順便消除平日工作積累的疲憊，而自己上一次是與女友在北投泡湯，這次跟同事討論下來推薦的地點仍是北投，「台北的溫泉難道只有北投而已嗎？」
從網友的推薦中整理出北部泡湯5大地點，分別是台北的陽明山，新北的金山、烏來、三峽及宜蘭礁溪「陽明山有個馬槽花藝村還不錯」、「馬槽的大眾裸湯真的很爽又便宜，推爆」、「可以去宜蘭礁溪啊科科」、「喜歡去烏來泡，但是進去那條路真的遠」、「推薦金山」、「金山的內行，海底溫泉讚」、「三峽大板根」。
可依交通便利性來說，網友們認為北投仍是CP值最高的地方「沒車最方便就北投」、「北投最方便啊，去烏來體感超遠的」、「北投泡很方便啊，很適合輕旅行，不用一直搭車」。 （編輯：賴禹妡）