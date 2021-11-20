太想去日本吃喝玩樂！走一趟這裡　一秒就到北海道

「真的好想去日本！」這句話大概是這兩年國人最有感的心聲。想起過去每年飛日本，大啖夢幻甜點和各種道地日式料理，尤其冬天必去的北海道，在一片銀白色的冰晶世界裡賞雪、泡溫泉，還有超豐盛的海鮮火鍋和特色冰淇淋也都不能放過。這麼久沒去日本，已經不知道當地流行什麼美食，而大家心裡最懷念的必吃名單有哪味？就近走一趟天母大葉高島屋的北海道物產展，就能重溫到日本吃吃逛逛的樂趣。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-20 11:30:00
現烤串燒跟手臂一樣長的明太子帝王蟹棒、拳頭大的廣島大牡蠣，還有明太子雞肉串、札幌鹽味唐揚雞、黃金魷魚一夜干，讓人一秒來到日式居酒屋。最暢銷鐵路鐵路便當之一的橫濱百年「崎陽軒」燒賣便當，還有「函館漁師」墨魚飯和北海道濃郁生乳冰淇淋，看了口水直流。
台灣人遊日必買的白色戀人和六花亭等超人氣伴手禮，現在不用親自飛到當地也能品嚐，連續舉辦第13屆的大葉高島屋北海道物產展，集結最夯22家甜點伴手禮，把即使到當地也常常遇到缺貨的「六花亭」蘭姆葡萄夾心餅乾，一天可以賣破萬條、飽滿約20層的「柳月」三方六年輪蛋糕，全部空運來台北，還有JAL商務艙指定的HASKAP藍靛果白巧克力餅乾，在這也找得到！
而在日本上市搶購到斷貨，北海道天然雪水釀造的「NEKO SAKE黑貓清酒」，搭贈當代設計大師柳宗理親自操刀的限量清酒杯、開瓶器、杯墊，紀念禮盒這次也獨家販售。短時間內還無法自在放心去日本的民眾，即日起到11月24日北海道物產展市集逛起來，用味蕾來懷念。