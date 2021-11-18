會期剩30天！國民黨今開會討論修憲　綠營盼速開召委會議

我是廣告 請繼續往下閱讀
副幹事長黃世杰表示，民進黨修憲經過黨版討論後送至立法院，並授權黨團在立法院提出。本次民進黨有5大目標，包括18歲公民權、降低修憲門檻，廢除考監落實真正三權分立，縮短新舊任總統交接看守期，強化人權保障機制將國家人權委員會明定於憲法。
身兼立法院修憲委員會召委的立委管碧玲表示，國台辦罵台灣憲改是修憲謀獨，她呼籲中國要調整心情，要用主流世界觀看待台灣憲改，台灣憲改在全世界來看都是偉大故事，過去歷經7次憲改，這次為第8次。
管碧玲說，1991年廢除臨時條款；1992年總統、國大任期改為4年，1994年總統直選；1997年解散國會、司法預算獨立、凍省；1999年國大自肥；2000年任務型國大。2005年單一選區兩票制、立委減半、婦女保障名額、廢國大、公投入憲。人民是用非暴力手段達到這目標，人民學習用舌彈代替子彈。
管碧玲還說，這次憲改還停留召委會議1次，立法院長游錫堃還在朝野協商呼籲開召委會議，她跟國民黨召委協調，希望有半小時會議才可以分工、開公聽會、審查。依法定會期12月31日結束，只剩30個工作天，希望下周一能趕快召開。
同樣身為修憲委員會召委鍾佳濱表示，他與國民黨的召委李貴敏都是財政委員會召委，他持續跟李表達要盡快安排。另外他也與國民黨的召委鄭麗文，曾在1997年、1999年、2000年修憲共事過，希望國民黨履行修建承諾，盡快透過政黨合作，在立法院提出修憲案來複決。