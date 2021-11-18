COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

會期剩30天！國民黨今開會討論修憲　綠營盼速開召委會議

▲民進黨立法院黨團今召開記者會，呼籲國民黨要正視修憲問題。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團直播）
▲民進黨立法院黨團今召開記者會，呼籲國民黨要正視修憲問題。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-18 10:33:47｜2021-11-18 10:43:14

民進黨立法院黨團修憲草案送立法院審議後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣同胞要自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑。民進黨團今（18）日召開記者會表示，境外勢力別用壓迫方式，讓修憲無法往既定方向進行；另外國民黨團預計今下午針對修憲召開會議，呼籲國民黨正視這問題，別再綁著2名國民黨召委。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨團幹事長劉世芳說，修憲是民主的日常，不接受境外國家指點，過去6次是由國民大會修憲，第7次在2005年由立法院提案、任務型國民大會複決，立法院是台灣民意總代表，因此代表全體台灣民意進行修憲工作。

副幹事長黃世杰表示，民進黨修憲經過黨版討論後送至立法院，並授權黨團在立法院提出。本次民進黨有5大目標，包括18歲公民權、降低修憲門檻，廢除考監落實真正三權分立，縮短新舊任總統交接看守期，強化人權保障機制將國家人權委員會明定於憲法。

身兼立法院修憲委員會召委的立委管碧玲表示，國台辦罵台灣憲改是修憲謀獨，她呼籲中國要調整心情，要用主流世界觀看待台灣憲改，台灣憲改在全世界來看都是偉大故事，過去歷經7次憲改，這次為第8次。

管碧玲說，1991年廢除臨時條款；1992年總統、國大任期改為4年，1994年總統直選；1997年解散國會、司法預算獨立、凍省；1999年國大自肥；2000年任務型國大。2005年單一選區兩票制、立委減半、婦女保障名額、廢國大、公投入憲。人民是用非暴力手段達到這目標，人民學習用舌彈代替子彈。

管碧玲還說，這次憲改還停留召委會議1次，立法院長游錫堃還在朝野協商呼籲開召委會議，她跟國民黨召委協調，希望有半小時會議才可以分工、開公聽會、審查。依法定會期12月31日結束，只剩30個工作天，希望下周一能趕快召開。

同樣身為修憲委員會召委鍾佳濱表示，他與國民黨的召委李貴敏都是財政委員會召委，他持續跟李表達要盡快安排。另外他也與國民黨的召委鄭麗文，曾在1997年、1999年、2000年修憲共事過，希望國民黨履行修建承諾，盡快透過政黨合作，在立法院提出修憲案來複決。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀