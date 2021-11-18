25歲「星女郎」奶油腿誘人　網友讚：難怪星爺最寵她

周星馳曾捧紅許多星女郎，最受寵的莫過於25歲女星林允，雙方合作完沒有鬧翻，周還把她當成女兒看待，如今林允是綜藝節目常客，經常在社群平台分享日常，素顏一樣青春可愛，不時露出小蠻腰和一雙白皙奶油腿，還很會跟老闆撒嬌，網友說：「難怪周星馳最寵她！」





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▲林允演出電影《美人魚》暴紅，如今是各大綜藝節目的話題人物。（圖／翻攝林允微博）

▲林允拍攝內衣廣告，展現帥氣模樣。（圖／翻攝林允微博）

▲林允拍攝內衣廣告大秀性感身材。（圖／翻攝林允微博）

林允2014年以網路劇出道，直到2016年才打敗12萬人，雀屏中選成為「星女郎」，參演電影《美人魚》，獲得許多新人獎，知名度迅速竄升。她錄製綜藝節目《我家那閨女》，直接跟周星馳通電話閒聊，想要關心一下老闆，結果被吐槽「妳應該早就慰問我，妳就是沒事都不來找我，有事情了才打電話，妳找我就是想要我請妳吃飯」，逗趣互動被說是酷酷的周星馳難得撒嬌，根本把林允當作親閨女看待。





林允曾透露，周星馳導戲相當嚴格，遇到意見不合，還會一把撕掉劇本，要她按照自己的方式演。不過，星爺似乎沒有下達禁愛玲，林允和馮紹峰、宋威龍、顏人中傳出戀情，還開小號回懟網友，在綜藝節目抓雞、做菜，完全沒有偶像包袱。





唯獨身材是林允的堅持，之前拍戲必須瘦身，她爆料星爺會故意邀約吃飯，考驗其意志力，必須會偷偷先吃飽再跟老闆碰面。5月時為拍攝廣告，她決心展開甩肉計畫，只吃阿膠糕、大棗等養生食品，並且做大量運動，迅速甩肉7公斤，果然內衣宣傳照出爐時，豐滿上圍、纖纖細腰和白皙鉛筆腿都獲得網友們的讚美，成功一雪前恥。



