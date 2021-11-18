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台加入CPTPP　前日本駐澳大使促日澳速聯手

▲前日本駐澳洲大使草賀純男撰文呼籲，趁著今年日本仍然是CPTPP主席國期間，澳洲與日本須儘速聯手採取行動，推動讓台灣快速加入。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前日本駐澳洲大使草賀純男撰文呼籲，趁著今年日本仍然是CPTPP主席國期間，澳洲與日本須儘速聯手採取行動，推動讓台灣快速加入。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 11:59:53

（中央社記者丘德真雪梨18日專電）前日本駐澳洲大使草賀純男今天撰文呼籲，趁著今年日本仍然是CPTPP主席國期間，澳洲與日本須儘速聯手採取行動，推動讓台灣快速加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

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澳洲人報（The Australian）今天刊登草賀純男投書，標題為「合作打造一個自由和開放的印太地區」（Working together for a free and open Indo-Pacific region）。

草賀純男指出，台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的條件，「遠勝於」中國。他呼籲澳洲與日本馬上合作，並且要「小心地出牌」。

草賀純男建議，趁著今年日本仍然是CPTPP主席國，澳洲與日本應該共同發起籌組一個審理台灣加入CPTPP申請案的工作小組。

草賀純男表示，新成員國加入CPTPP必須獲得全體成員國一致贊成。假如中國搶先於台灣加入CPTPP，台灣的申請案就可能會被中國擋下；而且，美國在未來也可能無法加入。

草賀純男批評，中國嚴重依賴國有企業、勞工權益缺乏保障，而且廣泛實施補貼措施，因此，中國加入CPTPP的條件是遠遠比不上台灣的。

草賀純男提醒，新加坡將於明年擔任CPTPP主席國，到時候中國勢將向新加坡政府施壓，以便阻擋CPTPP處理台灣的申請案。

草賀純男呼籲，日、澳兩國應該加速簽訂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。RAA原名「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA）。按照RAA擬訂的內容，日本自衛隊與澳洲軍隊在對方國家進行聯合軍事演習時，可以簡化攜帶武器等手續，讓雙方部隊順利來往，加強防衛合作。

目前RAA談判陷入僵局。因協定內容研擬，日本自衛隊或澳軍人員如在對方領土犯罪，地主國將擁有優先審判權，並適用當地刑法。但問題在於，澳洲已廢除死刑，因而澳洲政府主張，如果澳軍成員於日本境內犯罪，應獲豁免死刑。對此，日本拒絕讓步。（編輯：馮昭）1101118

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