被民進黨作「公投綁大選」負面案例 丁守中：顛倒是非！
1218公投即將在一個月後登場，國民黨與民進黨無不針對四大公投項目進行相互攻訐，以爭取民眾支持。而針對其中「公投綁大選」項目，民進黨近日來時常以2018年台北市長選戰為例，認為時任國民黨台北市長候選人丁守中，就是公投綁大選下的犧牲者。對此沈寂已久的丁守中也出面發聲，表示民進黨是「斷章取義、顛倒是非、扭曲事實」。
記者丁上程／台北報導
2021-11-18 11:13:20
丁守中表示，2018年台北市市長選舉，是民進黨打假球，中選會及台北市選委會違法失職，未做好配套措施，才造成民眾大排長龍。丁守中說，當初公投會亂大選、礙大選，完全是民進黨權謀為了2020總統大選一黨之私，暗合柯文哲助其市長連任，選務辦理嚴重違法失職，配套不足所造成，與公投綁大選無關。
丁守中直言，自己早已過起平靜的退休生活，結果民進黨歪曲事實，讓他不得不出面解釋。「盡人皆知公投綁大選，可以提高投票率，也可節省辦理公投的費用。」丁守中說，當時的中選會及相關選務機關，面對立法院立委們以及輿論的建議，應該延長投票時間或是擴大投票區域，不過中選會卻置之不理，才造成2018年公投亂大選的結果。
丁守中也以自身過去的選務官司為例，直指公投綁大選原本沒問題，是民進黨政府違法失職，權謀暗助柯市府辦理選務不公，才造成公投亂大選的結果。始做俑者公投綁大選的民進黨，知法玩法違法，「昨是今非，最沒資格反對公投綁大選！」