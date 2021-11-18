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議員化身進擊的巨人襲拜登　眾院罕見祭譴責決議

▲美國共和黨籍聯邦眾議員戈薩在推特分享改編日本動畫「進擊的巨人」的影片，描繪他攻擊民主黨議員和總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨籍聯邦眾議員戈薩在推特分享改編日本動畫「進擊的巨人」的影片，描繪他攻擊民主黨議員和總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 15:18:49

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦眾議員戈薩在推特分享改編日本動畫「進擊的巨人」的影片，描繪他攻擊民主黨議員和總統拜登，聯邦眾議院今天罕見通過譴責決議來制裁他，凸顯國會兩黨對立。

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民主黨控制的眾議院以223票對207票通過一項決議，譴責死忠支持前總統川普的極右派亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar），戈薩被迫在議場接受民主黨人長達一個多小時的輪番砲轟，他們怒斥戈薩的行為是職場騷擾和鼓勵對女性施暴。除譴責外，眾院兩個委員會也將他除名。

僅有兩名共和黨議員在表決時投下贊成票，共和黨人痛批民主黨此舉是黨派政治。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在譴責前說：「我們不允許國會成員拿謀殺彼此或威脅美國總統來開玩笑。這是對我們民選官員的危害，也是對眾議院制度的侮辱。」

譴責決議是眾議院最嚴厲的懲罰形式，過去一個世紀來，僅有少數議員面臨制裁，最近一次是在11年前。2010年，時任民主黨眾議員藍格爾（Charles Rangel）被控犯下多項道德違規行為，包括不當籌款和不精確地披露財務及聯邦納稅申報表，眾院因此對他採取行動。

戈薩本月初在推特分享一段改編自日本漫畫「進擊的巨人」的動畫影片，主題與非法移民有關，畫面包含他持劍砍向紐約州民主黨籍眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的脖子，接著攻擊拜登。

引發強烈反彈後，戈薩將這段獲得數百萬次點閱的影片刪除，但未在公開場合懺悔或道歉。

戈薩在國會議員面前大放厥詞，辯稱自己是審查制度的受害者，還將自己與開國元勳漢密爾頓（Alexander Hamilton）相提並論；聯邦眾議院在18世紀末對漢密爾頓發起譴責決議，但未通過。

戈薩否認上述影片代表暴力威脅，聲稱自己試圖展開有關非法移民的對話。

他沒有解釋為何要在影片中鎖定歐加修－寇蒂茲為攻擊目標；在紐約出生的歐加修－寇蒂茲是移民後代，也是紮根於美國自治領地波多黎各的終身公民。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）淡化了戈薩的行為，並建議民主黨人專注解決通膨問題，而不是讓戈薩為分享上述影片承擔責任。

麥卡錫說，民主黨籍女性眾議員華特斯（Maxine Waters）和歐瑪（Ilhan Omar）也因煽動性言語而備受批評，民主黨卻對她們軟處理，簡直就是雙標。

他說：「他們正在摧毀這項制度，讓少數噤聲，進而讓數以百萬計美國人無以發聲。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1101118

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