徵收碳費將納《溫管法》 環保署承諾明年訂2030減碳目標
今（18）日環保署長張子敬出席立院衛環委員會，報告我國參與COP26成果與氣候績效政策方向。他指出，《溫室氣體減量及管理法》（氣候變遷因應法）草案預計下個會期就會送行政院審查，草案將明確列入2050年淨零碳排、調適專案，並新增徵收碳費規定，與「格拉斯哥氣候協議」策略方向一致。另明年底前就會檢討完成2030年減碳目標。
記者許若茵／台北報導
2021-11-18 12:37:12｜2021-11-18 12:38:55
COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）甫在英國落幕，本屆會議中，美國與中國承諾各自採取加速加速行動，減緩氣候變暖、40多國承諾2050年前逐步淘汰煤炭、100多國承諾2030年前減少與結束森林砍伐，美國與歐盟也宣布將合作減少甲烷排放。最終會議也通過「格拉斯哥氣候協議」，要求維持「巴黎協定」，控制全球氣溫升高幅度在1.5攝氏度以內，逐步並減少煤炭使用。
今立院衛環委員會審查環保署預算，並邀請張子敬針對參與COP26成果以及提升我國氣候績效政策方向進行報告並備質詢。張子敬說明，「格拉斯哥氣候協議」指出溫升1.1度已是現狀，各國應致力削減溫室氣體排放、確立透明度規則和第六條市場、提交調適通訊落實「巴黎協定」並推動長期策略。
針對我國與亞洲鄰近國家二氧化碳排放趨勢，張子敬分析，自2005年以來，我國二氧化碳排放量已經呈現平緩，台灣碳排平均年成長率約為0.1%，與日本-0.7%相近，更優於新加坡、韓國的1.8%和中國的4.4%，且台灣GDP成長64%，但碳排放密集度卻降低40%，顯示台經濟成長與溫室氣體排放已經脫鉤。
張子敬透露，行政院已經召集各部會成立淨零排放路徑評估工作小組，明年底前會檢討完成2030年碳減量目標。張也提到，《溫管法》修法草案預計下個會期就能送入行政院審查，草案中已明確將2050年淨零碳排放納入條文，採5年為一期逐期檢討，並增列「調適專案」，建構從中央到地方的調適策略。
此外，張子敬表示，《溫管法》草案中將新增徵收碳費規定並分階段實施，徵收碳費所得會專款專用在減碳工作方面，鼓勵自願減碳取的減量額度，同時配合抵換額度交易，盼能健全台灣碳定價制度。