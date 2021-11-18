戰鬥藍推公投公車　趙少康爆：客運不敢來、根本白色恐怖

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賴士葆說，現在知道公投日期的人不多，因此一定要加強宣傳公投日，人跑得慢，如果能用車子，四個輪子跑的快，才會推動公投公車，50台只是第一階段，拋磚引玉，希望越來越多人願意加入。公投公車昨天就開始跑了，會跑到公投前一天。
郝龍斌表示， 國民黨既然是在野黨，就應該發揮戰鬥力，戰鬥藍不是只是呼呼口號，就是要展現戰鬥力，不只要在各地做公投宣導、辦大型活動，也要發動公投公車。他們的立場簡單就是四個都同意，而4個公投中有3個是過去民進黨的主張，現在卻是換了位置換了腦袋，反萊豬跟反美有關係嗎？所有議題都是民生經濟議題，跟抗中保台有關係嗎？4個公投有兩個是民團推出，怎麼會是政黨對決呢？
馬英九表示，現在還是很多人不知道公投的日期，大家不要忽略憲法上保障的權益，一定要站出來投票。在反萊豬公投議題上，國民黨並不反美豬，而是反萊豬，美國出口的80%都不是萊豬；公投綁大選是綠營林義雄、蔡同榮一生追求的目標，但民進黨卻在2017年修成鳥籠公投，這是很卑鄙的做法；總統蔡英文過去不是說藻礁永存嗎？現在卻又三接？
馬也批，蔡英文上任才5年就發生三次大停電，這代表台灣缺電，若不重啟核四讓核電恢復，如果未來停電、斷電、缺電，沒有人可以扮演救援角色。當年是他封存核四，現在啟封正是時候，除了解決缺電，核四啟用還可以降低電價。