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戰鬥藍推公投公車　趙少康爆：客運不敢來、根本白色恐怖

▲戰鬥藍發起公投公車，昨天上路，將一路跑到公投投票前一天。（圖／趙少康辦公室提供）
▲戰鬥藍發起公投公車，昨天上路，將一路跑到公投投票前一天。（圖／趙少康辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-11-18 11:43:42｜2021-11-18 11:46:11

藍綠決戰年底公投，戰鬥藍發起50輛雙北公投公車，今（18）日舉行上路記者會，接下來將持續開到公投投票的前一日，前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委賴士葆合體宣傳「四個都同意，就是民意！」趙少康說，民進黨既然要把公投打成政黨對決，要喊出四個不同意，那戰鬥藍就喊四個都同意，大家來拚拚看；趙少康更爆料，原本希望花費請首都客運派車到記者會供媒體拍攝，但首都客運卻不敢派車來，這根本是白色恐怖、情治統治。

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▲戰鬥藍發起公投公車，今日舉行上路記者會，左起為立委賴士葆、前總統馬英九、中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌。（圖／記者余祥攝，2021.11.18）
▲戰鬥藍發起公投公車，今日舉行上路記者會，左起為立委賴士葆、前總統馬英九、中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌。（圖／記者余祥攝，2021.11.18）
反萊豬、公投綁大選等四大公投案將在12月18日進行投票，為宣傳公投主張，戰鬥藍發起雙北公投公車，宣傳四個都同意。

賴士葆說，現在知道公投日期的人不多，因此一定要加強宣傳公投日，人跑得慢，如果能用車子，四個輪子跑的快，才會推動公投公車，50台只是第一階段，拋磚引玉，希望越來越多人願意加入。公投公車昨天就開始跑了，會跑到公投前一天。

郝龍斌表示， 國民黨既然是在野黨，就應該發揮戰鬥力，戰鬥藍不是只是呼呼口號，就是要展現戰鬥力，不只要在各地做公投宣導、辦大型活動，也要發動公投公車。他們的立場簡單就是四個都同意，而4個公投中有3個是過去民進黨的主張，現在卻是換了位置換了腦袋，反萊豬跟反美有關係嗎？所有議題都是民生經濟議題，跟抗中保台有關係嗎？4個公投有兩個是民團推出，怎麼會是政黨對決呢？

馬英九表示，現在還是很多人不知道公投的日期，大家不要忽略憲法上保障的權益，一定要站出來投票。在反萊豬公投議題上，國民黨並不反美豬，而是反萊豬，美國出口的80%都不是萊豬；公投綁大選是綠營林義雄、蔡同榮一生追求的目標，但民進黨卻在2017年修成鳥籠公投，這是很卑鄙的做法；總統蔡英文過去不是說藻礁永存嗎？現在卻又三接？

馬也批，蔡英文上任才5年就發生三次大停電，這代表台灣缺電，若不重啟核四讓核電恢復，如果未來停電、斷電、缺電，沒有人可以扮演救援角色。當年是他封存核四，現在啟封正是時候，除了解決缺電，核四啟用還可以降低電價。

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