挑戰限時裝飾蛋糕 弘光科大獲全國賽冠亞軍

挑戰自我，30分鐘限時現場完成奶油裝飾蛋糕！弘光科技大學食品科技系學生張妤佳、陳郁靜，參加健行好棒盃餐旅技能全國公開賽，在鮮奶油擠花裝飾蛋糕組分別拿下冠、亞軍，兩人皆是首次參賽，從報名到比賽時間不到一個月，兩人在老師指導下加緊時間練習，比賽過程克服緊張情緒，拿下好成績。





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食科系主任呂淑芬表示，這次參賽的大一學生張妤佳是興大附農餐飲管理科技優入學的學生，已經考取烘焙蛋糕、麵包等共5張證照，開學後跟著老師學習準備比賽，另外一位大三的學生陳郁靜，原本是系學會的幹部，在卸下職務後開始投入比賽，兩人首次參加都有好成績。





學生由系上助理教授楊智偉、講師黃志雄共同指導。黃志雄指出，該比賽的烘焙類只有鮮奶油擠花裝飾蛋糕組是現場操作，主辦單位提供600公克的鮮奶油，選手必須在指定的30分鐘內進行鮮奶油調色，同時要做造型完成蛋糕裝飾，因此有一定困難度，兩名參賽學生報名後努力練習，才能在該項目包辦冠軍、亞軍兩個名次。





獲得冠軍的大一學生張妤佳說，想要替大一求學生活做一個完美開場，同時留下紀念，因此，一入學後便馬上報名參加比賽。雖然在高中時參加過類似的比賽，但是，高中時比賽3個小時內完成即可，這次卻要在30分鐘完賽，因此，練習時拿出計時器加強練習，原本要花一個小時才能做好一個蛋糕，在比賽前最後一刻，才壓縮到30分鐘完工。





「跟時間比賽就是快狠準，鮮奶油塗抹、擠花都要一次到位！」張妤佳指出，比賽前每周練習至少3次，每次至少4小時，不斷重複的擠花練習，把熟練度練到做好。這次比賽作品「綠境之美」，靈感來自森林，外層塗上竹子的綠色鮮奶油，上面擠出活潑跳躍的松鼠及不同顏色的鮮花，很開心速度贏過很多選手，在限定時間內完成作品，獲得評審青睞。





「要把獎盃給爸爸當生日禮物，他為了家真的很辛苦！」大三學生陳郁靜透露，家裡經營麵包代工工廠，每天至少要生產2、3萬個麵包，爸爸白天要跟麵包師傅一起製作麵包，凌晨三、四點還要負責送貨載運麵包，前一陣子疫情衝擊，業績掉了幾成，爸爸還是很努力工作，因此，一定要把進入大學後首次參賽得獎的獎盃送給爸爸。





陳郁靜指出，念高中時擔任比賽選手，經常參加比賽，爸爸知道比賽的辛苦，告訴她「只要好好的念書就好」，因此，上了大學後想要體驗不一樣的大學生活，參加社團、擔任系學會幹部，大三卸下社團幹部職務，想趁著在大四實習前再度挑戰自我，因此，積極參加比賽，累積多一點實務經驗。



