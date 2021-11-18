中市疫苗第二劑接種率低落 議員建議打疫苗抽現金

台中市疫苗第一劑接種率約 8 成，趨近全國平均，第二劑僅約 4 成 5 。對此民進黨市議員江肇國、周永鴻今 (18) 日質詢表示，民眾對於施打第二劑疫苗意願較為低落，目前台中市庫存疫苗共 18 萬劑，市府應當思考如何在時效內提高施打比例。建議衛生局在人潮熱點設接種站，或祭出誘因吸引民眾施打，結合台中購物節舉辦打疫苗抽豪宅，目的達成「想盡辦法打到你」，而非對目前的接種率沾沾自己，消極地在醫療院所坐等民眾上門。

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江肇國表示，中市庫存約疫苗 AZ 有 6 萬劑、莫德納有 2 萬劑、 BNT 有 10 萬劑，而提高疫苗覆蓋率不僅是中央責任，地方政府更應積極配合，市府應思考如何在有效期限內施打完庫存劑量，並提高群體保護力。

江肇國強調，中央是制定大原則方向，細項規劃與施打，還要仰賴地方合作，才建立完善的防疫安全網。市府應該趁疫情稍微趨緩，民眾已經開始出門，要有更積極的態度。除了讓民眾、企業來申請，建議市府應該要主動出擊，甚至可以到好市多、新光三越、國家歌劇院等人群聚集的地方來合作接種站。

江肇國也指出，現在第一劑疫苗的涵蓋率能有 8 成左右，主要是過往採用大型接種站的方案，但現在應該要在民眾生活的場所，例如：高雄推出在「美麗島捷運站」施打、臺南除了在「市立圖書館」安排施打，也在「南鯤鯓代天府」、「關廟山西宮」這兩大著名廟宇來架設疫苗接種站、雲林也到雲林科技工業園區幫忙企業員工施打，日本東京也推出「疫苗巴士」，採不定點及定點，只要符合身分、攜帶證件，就可以施打，這都是希望讓民眾可以「隨到隨打」，提高疫苗的接種率，但反觀台中市現在的作為似乎慢了很多。

江肇國建議，市府應結合市府進行中的購物節，讓來施打疫苗的民眾有抽獎的機會，打疫苗能抽現金、抽豪宅，提高民眾的施打意願，也才是在公衛防疫上更積極作為，期盼市府向其他縣市一樣看齊，用「想盡辦法打到你」的態度，來提升臺中疫苗的覆蓋率。

衛生局長曾梓展指出，為積極提升接種率，台中市除透過合約醫療院所及快打站提供接種服務外，針對長照機構住民及國高中學生已提供到機構及校園集中接種，另針對失能 7 、 8 等級行動不便市民，更提供到宅接種的貼心服務。

衛生局強調，為服務未於平台成功預約的民眾，並提升接種涵蓋率，台中市推動預約接種雙軌制，民眾除可至 1922 平台預約外，也可洽台中市合約院所預約 AZ 、莫德納、 BNT 及高端疫苗等四種疫苗。