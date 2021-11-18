中市疫苗第二劑接種率低落 議員建議打疫苗抽現金

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江肇國表示，中市庫存約疫苗AZ有6萬劑、莫德納有2萬劑、BNT有10萬劑，而提高疫苗覆蓋率不僅是中央責任，地方政府更應積極配合，市府應思考如何在有效期限內施打完庫存劑量，並提高群體保護力。
江肇國強調，中央是制定大原則方向，細項規劃與施打，還要仰賴地方合作，才建立完善的防疫安全網。市府應該趁疫情稍微趨緩，民眾已經開始出門，要有更積極的態度。除了讓民眾、企業來申請，建議市府應該要主動出擊，甚至可以到好市多、新光三越、國家歌劇院等人群聚集的地方來合作接種站。
江肇國也指出，現在第一劑疫苗的涵蓋率能有8成左右，主要是過往採用大型接種站的方案，但現在應該要在民眾生活的場所，例如：高雄推出在「美麗島捷運站」施打、臺南除了在「市立圖書館」安排施打，也在「南鯤鯓代天府」、「關廟山西宮」這兩大著名廟宇來架設疫苗接種站、雲林也到雲林科技工業園區幫忙企業員工施打，日本東京也推出「疫苗巴士」，採不定點及定點，只要符合身分、攜帶證件，就可以施打，這都是希望讓民眾可以「隨到隨打」，提高疫苗的接種率，但反觀台中市現在的作為似乎慢了很多。
江肇國建議，市府應結合市府進行中的購物節，讓來施打疫苗的民眾有抽獎的機會，打疫苗能抽現金、抽豪宅，提高民眾的施打意願，也才是在公衛防疫上更積極作為，期盼市府向其他縣市一樣看齊，用「想盡辦法打到你」的態度，來提升臺中疫苗的覆蓋率。
衛生局長曾梓展指出，為積極提升接種率，台中市除透過合約醫療院所及快打站提供接種服務外，針對長照機構住民及國高中學生已提供到機構及校園集中接種，另針對失能7、8等級行動不便市民，更提供到宅接種的貼心服務。
衛生局強調，為服務未於平台成功預約的民眾，並提升接種涵蓋率，台中市推動預約接種雙軌制，民眾除可至1922平台預約外，也可洽台中市合約院所預約AZ、莫德納、BNT及高端疫苗等四種疫苗。
另衛生局已推動企業、職場、公司行號員工、外籍移工、宗教團體及夜市攤販等團體施打預約服務，只要30人以上可直接洽詢轄區衛生所媒合醫療院所安排新冠疫苗接種。另針對習慣上市場的消費族群，也將透過周邊衛生所提供接種服務