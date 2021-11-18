加拿大卑詩省「500年一遇」極端洪災　政府緊急派軍救難

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卑詩省長霍剛（John Horgan）說：「我們預料未來幾天將證實有更多人死亡。」他形容這是500年一遇的災難。
霍剛在記者會上說：「我們將實施旅行限制，以確保必需品、藥物與緊急服務能運至有需要的社區。」他敦促民眾不要囤積物資。
洪水與土石流也切斷通往加拿大最大港口溫哥華的道路，加劇已緊縮的全球供應鏈問題。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，這是「十分可怕的災難」，政府將協助災後復原。
杜魯道將參加美國、加拿大與墨西哥峰會，他在華府告訴記者，渥太華當局派出數以百計的空軍人員投入救災，「另有數以千計軍人待命」。
他承諾提供聯邦援助，還說：「等到極端天氣事件過後，我們將前往災區清理與重建。」
加拿大應急準備部長布萊爾（Bill Blair）在推特說：「為因應卑詩省南部各地的極大洪水，我們已批准部署加拿大部隊空中支援人員協助疏散工作，支援供應鏈路線，並保護居民免於洪水及山崩。」
這可能會是加拿大史上損失最慘重的災情之一。這場洪災是卑詩省過去幾個月來第2次天災。6月底，卑詩省爆發嚴重野火，甚至有整座城鎮遭摧毀。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101118