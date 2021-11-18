COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

加拿大卑詩省「500年一遇」極端洪災　政府緊急派軍救難

▲加拿大卑詩省暴雨洪災導致至少1死、3失蹤、超過1萬8千人受困。 （圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大卑詩省暴雨洪災導致至少1死、3失蹤、超過1萬8千人受困。 （圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2021-11-18 14:37:16

（中央社卑詩省艾伯茨福德17日綜合外電報導）加拿大卑詩省嚴重洪災與土石流造成1死3失蹤，省長稱這是500年一遇的事件，死亡人數料將攀升。卑詩省今天宣布進入緊急狀態，聯邦政府將派軍協助撤離與救災。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，卑詩省（British Columbia）下起的豪雨與土石流摧毀道路，有數座山村孤立無援，當局證實有一人罹難、至少3人下落不明。公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）說，約1萬8000人流離失所。

卑詩省長霍剛（John Horgan）說：「我們預料未來幾天將證實有更多人死亡。」他形容這是500年一遇的災難。

霍剛在記者會上說：「我們將實施旅行限制，以確保必需品、藥物與緊急服務能運至有需要的社區。」他敦促民眾不要囤積物資。

洪水與土石流也切斷通往加拿大最大港口溫哥華的道路，加劇已緊縮的全球供應鏈問題。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，這是「十分可怕的災難」，政府將協助災後復原。

杜魯道將參加美國、加拿大與墨西哥峰會，他在華府告訴記者，渥太華當局派出數以百計的空軍人員投入救災，「另有數以千計軍人待命」。

他承諾提供聯邦援助，還說：「等到極端天氣事件過後，我們將前往災區清理與重建。」

加拿大應急準備部長布萊爾（Bill Blair）在推特說：「為因應卑詩省南部各地的極大洪水，我們已批准部署加拿大部隊空中支援人員協助疏散工作，支援供應鏈路線，並保護居民免於洪水及山崩。」

這可能會是加拿大史上損失最慘重的災情之一。這場洪災是卑詩省過去幾個月來第2次天災。6月底，卑詩省爆發嚴重野火，甚至有整座城鎮遭摧毀。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101118

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀