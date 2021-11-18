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F-16V戰機作戰隊成立　蔡英文：台美友誼再進展

▲蔡英文總統在F-16V戰機上與飛行員合影。（圖／軍聞社提供）
▲蔡英文總統在F-16V戰機上與飛行員合影。（圖／軍聞社提供）

記者王敏旭／綜合報導

2021-11-18 13:56:03｜2021-11-18 13:56:17

蔡英文總統今（18）日前往空軍嘉義基地出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」。蔡英文致詞時表示，F-16V的升級與接裝，代表台美友誼再進展、台灣航太科技再提升、國防戰力更堅強等3項重要意義。且面對任何的侵擾，都能夠立即升空攔截驅離，展現捍衛領空的決心。

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▲F-16V以「側飛」展現戰機使用無風擋及無隔框的氣泡式座艙軍，讓飛行員擁有全向視野。（圖／軍聞社提供）
▲F-16V以「側飛」展現戰機使用無風擋及無隔框的氣泡式座艙軍，讓飛行員擁有全向視野。（圖／軍聞社提供）
全世界首支F-16V戰機作戰隊今在空軍嘉義聯隊舉行接裝典禮，蔡英文親自擔任「大閱官」，校閱F-16V型機隊。蔡英文抵達後，鳴放21響禮砲，接著校閱F-16V空中分列式、單機性能展示，以及地面部隊及裝備，最後蔡英文也登機合影。

蔡英文說，今天是F-16V性能提升接裝的大日子，看到F-16V戰機在時速600公里下完成許多高難度操演，除了有性能優異的戰機，更重要的是空軍弟兄姊妹，日復一日的紮實訓練，大家都辛苦了。

▲F-16第八住單機性能展示飛行員林暄期中校，完成起飛前準備滑出機堡。（圖／軍聞社提供）
▲F-16第八住單機性能展示飛行員林暄期中校，完成起飛前準備滑出機堡。（圖／軍聞社提供）
蔡英文表示，F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與，台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟台灣站在同一陣線。

蔡英文指出，國防產業自主是重要的政策，希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，都代表航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

另外蔡英文也說，F-16戰機是許多國家的主力戰機，今天接裝的F-16V，更是強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，未來隨著構改的陸續完成，以及自購的F-16V交機，台灣的國防戰力也會更加地堅強。

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