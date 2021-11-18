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快訊／本土、死亡個案+0　境外增3例

▲18日本土+0、境外3例、死亡人數0。（圖／指揮中心）
▲18日本土+0、境外3例、死亡人數0。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2021-11-18 14:06:12

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增3例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自波蘭(案16615)、德國(案16616)及印尼(案16617)入境，入境日介於今(2021)年11月3日至11月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告

指揮中心統計，截至目前國內累計4,270,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,252,832例排除)，其中16,506例確診，分別為1,862例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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